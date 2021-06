Løpsleder Thomas Pedersen på plass langs løypa i Ekrumshagen.



Selv om målet er å besøke samtlige 6 DNT-hytter som eies av Hamar og Hedmarken Turistforening langs ruta, er det nok ingen som har lagt inn noen overnattinger på den aller første utgaven av HHT. Dette er et selv-support løp hvor alle som fullfører den ca. 95 km lange ruta innen tidslimiten på 28 timer vil få medalje.

Løperne vi snakket med etter 7 km regnet med å bruke fra under 12 timer til vel 20 timer. Forholdene ligger i alle fall til rette for en en behagelig reise temperaturmessig gjennom natten, og så vil det vise seg om de mest optimistiske vil oppleve soloppgangen ved Mjøsa lørdag morgen...



