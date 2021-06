(NYTT BILDEGALLERI FRA HHT ULTRA KOMMER I LØPET AV HELGA!)



De historiske vinnerne av HHT Ultra: Sofie Johansson og Øyvind Hasli. (Foto: Thomas Pedersen)



Med start kl 16 fredag ettermiddag ble det soloppgang og litt til før de første var i mål nede ved Mjøsa litt før kl 5 lørdag morgen. Bak de to klassevinnere var det ikke langt tilbake til de to neste, Terje Sandness som hadde tatt turen fra Kirkenes og o- og ski-o-løperen Emilie Westli Andersen fra Løten, som også kom i mål rett over 12 timer. Denne kvartetten var vel to timer før de neste løperne fant vokterboligen ved Morskogen etter å ha sjekket inn på de 6 HHT-hyttene langs Rondanestien.

Kondis.no var tidlig på'n og plaget ultradebutanten (!) med spørsmål om opplevelsen - og fikk umiddelbar respons. Her er Sofies egen, spontane rapport fra opplevelsen:



- Ja, hvordan var egentlig dette....







- Jeg hadde som plan å springe kontrollert i starten, men ikke kjemperolig. Følte jeg gjorde det og hadde bra flyt, drakk og spiste godt de første 2-3 milene. Deretter var det vanskelig å få i seg mat og sportsdrikk, ble så kvalm. Men hadde frtsatt fin flyt i løpingen.

- Etter drop-bag passasjen så fikk jeg en skikkelig downperiode, men jobbet bare med å ha en slags framdrift, den ene foten foran den andre. Jeg fikk snakket med Ove (ektemannen red. anm) etter Fløtdamkoia og tok meg en liten filosofering ved Malungen da jeg syntes det var veldig tungt og jeg var så kvalm. Men det var så mye knott at jeg bare måtte ta meg videre for å ikke bli oppspist.

- Etter Malungen var det tungt et parti, men da jeg kom på de nyryddede stiene så ble jeg så glad og motivasjonen kom tilbake. Jeg hadde løpt der to uker tidligere, og da var det masse gress, brennesler og kratt..... Samtidig forsvant kvalmen, og rett før Gammelsaga kom jeg i sammen med Emilie igjen, fikk et skikkelig kick av det, og kroppen var helt ok. Vondt i lårene, men tror jeg hadde mindre vondt en Emilie..... Siste bakken ned mot Morskogen ble brutal for slitne lår.

- Alt i alt en skikkelig fin naturopplevelse som bidrog til å holde motet midt oppe i de tunge delene av løpet. Tusen takk til alle arrangører av løpet med Thomas i spissen og alle de flinke stifadderne i HHT som holder stiene godt merka og fint rydda.





Emilie Westli Andersen lå først i løypa gjennom natta, men fikk det tungt mot slutten og endte på 3. plass. (Foto: Thomas Pedersen)



Terje Sandness var fjerde løper i mål. (Foto: Thomas Pedersen)



Trioen (fra v.) Patrick Åserud, Marirt Aamdal og Jo Reistad holdt sammen hele turen. (Foto: Thomas Pedersen)



Spreke, blide - og seige "Hamar-jinter" i Mjøskanten (fra v.) Lene Rodvang, Marit Aamdal og Sofie Johansson. (Foto: Thomas Pedersen)



Resultater HHT Ultra 2021:

Resultat Menn Klokke Tid Øyvind Hasli Løper 26.06.2021 04:55) 12:50 Terje Sandness Løper 26.06.2021 05:09) 13:04 Jonas Grønning Løper 26.06.2021 07:38) 15:33 Patrick Åserud Løper 26.06.2021 09:34) 17:29 Jo Reistad Løper 26.06.2021 09:34) 17:29 Eskild Wedvik Løper 26.06.2021 11:18) 19:13 Jostein Moene Løper 26.06.2021 11:25) 19:20 Gunnar Fæhn Løper 26.06.2021 15:19) 23:14 Johan Norvald Grønning DNF Elias Grønning DNF Resultat Damer Klokke Tid Sofie Johansson Løper 26.06.2021 04:49) 12:44 Emilie Westli Andersen Løper 26.06.2021 05:18) 13:13 Marit Aamdal Løper 26.06.2021 09:33) 17:29 Lene Rodvang 26.06.2021 10:40) 18:35 Line Scheistrøen Løper 26.06.2021 12:04) 19:59 Anne Larsen Løper 26.06.2021 14:31) 22:24 Anita Lundby Løper 26.06.2021 14:32) 22:23 Linn-Christin Rebne Kringen DNF (Starten gikk 16:05)