Jon Aukrust Osmoen, Nydalen fortsatte der han slapp på fredag og fulgte opp med nok en klar seier i O Festivalens mellomdistanse. Nærmest fulgte VM uttatte Magne Dæhli fra Halden, 43 sekunder bak.

- Det var som kniv gjennom romstemperert smør. Jeg har ikke bommet noe, men det var varmt og jeg hadde ikke den helt gode følelsen, sa Jon Aukrust Osmoen til orientering.no etter målgang.

Dameklassen ble vunnet av Bækkelagets svenske nyervervelse Tilda Johansson, som vant med 11 sekunder til Marion Aebi fra Tyrving.

- Jeg løp godt i store deler av løpet, men hadde en stor bom hvor jeg tapte mye, sa Johansson etter målgang.

Blant de yngre juniorene ble det blant guttene seier til Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, mens Alva Marika Niklasson, Nydalen gikk til topps blant jentene.

Tobias Alstad, Frol IL og Jenny Baklid, NTNUI løp raskest blant de eldste juniorene.

O Festivalen avsluttes søndag med langdistanse.

Resultater



D 17-18 E, 3 540 m:

1) Alva Marika Niklasson, Nydalens SK, 26.41,

2) Kristin Melby Jacobsen, Lardal OL, 28.14,

3) Vilde Margrethe Sæbbø, Sandnes IL (Rogaland), 28.52,

4) Pia Young Vik, Nydalens SK, 28.55,

5) Elisa Götsch Iversen, IL BUL-Tromsø, 29.06,

6) Kaja Peikli, Tyrving IL, 30.38.

D 19-20 E, 3 540 m:

1) Jenny Baklid, NTNUI, 25.21,

2) Åsne Haavengen, Kongsberg OL, 26.13,

3) Oda Scheele, Nydalens SK, 26.14,

4) Ane Sofie Krogh, NTNUI, 28.41,

5) Mina Jørgensen, Tyrving IL, 28.47,

6) Janne Tjørhom Aasheim, Nydalens SK, 28.53.

D 21-E, 4 830 m:

1) Tilda Johansson, Bækkelagets SK, 35.48,

2) Marion Aebi, Tyrving IL, 35.59,

3) Anna Ulvensøen, Nydalens SK, 36.09,

4) Ingrid Lundanes, NTNUI, 36.15,

5) Ragne Wiklund, Nydalens SK, 36.39,

6) Anne M Hausken Nordberg, Nydalens SK, 36.42.

H 17-18E, 4 330 m:

1) Martin Vehus Skjerve, Verdal OK, 25.57,

2) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 27.21,

3) Hans Urset, IL BUL-Tromsø, 27.26,

4) Alfred Bjørnerød, OK Moss, 28.41,

5) Halvor Løken, Kongsberg OL, 29.28,

6) Brage Takle, Kristiansand OK, 30.25.

H 19-20E, 4 330 m:

1) Tobias Alstad, Frol IL, 24.00,

2) Kornelius Kriszat-Løvfald, Nydalens SK, 24.18,

3) Isak Jonsson, Nydalens SK, 25.11,

4) Sigurd Paulsen Vie, NTNUI, 25.31,

5) Anders Vestøl, NTNUI, 25.47,

6) Lars Young Vik, Nydalens SK, 26.29.

H 21-E, 6 010 m:

1) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 33.05,

2) Magne Dæhli, Halden SK, 33.48,

3) Hans Petter Mathisen, NTNUI, 35.30,

4) Lukas Liland, Nydalens SK, 35.42,

5) Bjørn Ekeberg, Tyrving IL, 36.34,

6) Vegard Gulbrandsen, NTNUI, 36.45.