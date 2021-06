Rekordløpet, som sier de har en håret ambisjon om å innføre et religiøst forhold til fem kilometer gateløp i norsk idrett, hadde denne gangen supplert sitt 5 km løp med en halvmaraton. Løpet foregikk på Sand på Gardermoen der det først var halvmaraton før 5 km-løperne gikk ut.

Halvmaraton

Fra starten på halvmaraton var det Øyvind Ytterhus Utengen som tok initiativet og la seg i fremst i høyere fart enn resten av løperne, og han gjorde hele løpet sitt alene, med stadig større avstand til resten av løperne.

Thomas Askildsen lå en stund langt fremme, men gav seg etter hvert. Ved halvveis var det Truls Grøstad som lå nærmest Utengen, vel 2:15 etter.

På streamen fra løpet fikk vi se Øyvind Ytterhus Utengen løpe ensomt mot mål, kommentert av Ola Sakshaug fra kamerabilen, med beskjed om at Utengen kunne komme under 1:10. Det gjorde han da også, i mål klokket Øyvind Ytterhus Utengen inn på 01:09:13- På de neste plassene fulgte Truls Grøstad og Aleksander Jæger. Beste kvinne ble Mathilde Hagen på 1:24:52.

Øyvind Ytterhus Utengen intervjues etter løpet av Ola Sakshaug for streamingen. (Foto: skjemprint fra stream)

15 beste halvmaraton:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CHIP TIME 1 Øyvind Ytterhus Utengen 56 Bratsberg IL 01:09:13 2 Truls Grøstad 36 01:13:51 3 Aleksander Jæger 70 Øst-Bamble Løpelaug 01:14:44 4 Njål Tyssing 85 Velledalen IL 01:14:51 5 Marius Frydenlund Fink 78 Team Driv Trening 01:15:05 6 Øystein Sandvik 72 PwC BIL 01:15:10 7 Lars-Olav Vidvei 37 01:15:10 8 Anders Knudsen 71 Padres Track Club 01:15:25 9 Geir Sandbakken 91 Lillehammer IF 01:15:49 10 Christer Hult 88 Halden IL Lire BK 01:19:06 11 Andreas Gossner 103 Løpetrening.no Rulk 01:19:11 12 Henning Helgesen 65 Kringla IL 01:19:13 13 Rafal Gola 57 Czarnecki Run Team 01:19:43 14 Jan Kildahl 117 Team Gulbrandsen 01:20:02 15 Jon Gulbrandsen 99 Asker Skiklubb - Friidrett 01:20:16



5 km

På 5 km var det Martin Finne som tok initiativet fra start med en fart som lå an til et skjema under 15 blank. Mot slutten ble det et oppgjør mellom Martin og Mads Orø Olsen og Johannes Teigland, der de to sistnevnte kjempet den siste duellen inn mot mål. Og i det Mads Orø Olsen så ut til å ha avgjort det hele satte Johannes Teigland inn en rå spurt som brakte ham først i mål.

Her gjorde Ine Bakken et kjempeløp som gav henne en sterk tid på 16:15. Dette er faktisk årsbeste for kvinner på 5 km gateløp her i landet.

Løypen som ble brukt var den samme som Perseløpet hadde tidligere. Det var denne gangen en datokollisjon mellom Rekordløpet og Perseløpet, som ble arrangert lenger nord mot Eidsvoll.

15 beste 5 km:

POS NAME BIB TEAM/CLUB CHIP TIME 1 Johannes Teigland 60 IL Gular 00:15:03 2 Mads Orø Olsen 30 Ringerike Friidrettsklubb 00:15:04 3 Martin Finne 61 IL Gular 00:15:10 4 Mathias Oppegaard 69 Oslostudentenes IK 00:15:22 5 Tom Erik Lukkedal 89 HQ 00:15:28 6 Eivind Duelien Vaaje 25 Kongsvinger IL 00:15:46 7 Henrik Nilsson 64 Kongsvinger IL Friidrett 00:15:47 8 Dag Skretteberg 96 Team Skretteberg 00:15:48 9 Samuel Hafsahl 87 BUL 00:15:53 10 Simon Gangsøy 32 00:16:08 11 Ine Bakken 8 IL Gular 00:16:15 12 Roar Bakken Stovner 75 Romerike Ultraløperklubb 00:16:17 13 Jørn Espen Nilsen 41 00:16:21 14 Bo Engdahl 120 Koll IL 00:16:26 15 Jan Henrik Sivertsen 59 Gjerstad IL UPC 00:16:28



12 år gamle Per August Halle Haugen løp inn på 5 km på sterke 17:06. Det er årsbeste for aldersklassen.(Foto: skjemprint fra stream)