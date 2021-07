Det er Sør-Vekkom Lauparlag som arrangerer motbakkeløpet Kvitfjell Opp den 31. juli. Arrangøren omtale det som "Et av sommerens mest brutale motbakkeløp" når de snur opp ned på OL-traseen og løper fra mål i bunn.



Innbydelse til Kvitfjell Opp

Sultefora på et realt motbakkeløp? Sør-Vekkom Lauparlag arrangerer Kvitfjell Opp 31.07.2021 klokken 11.00! Et motbakkeløp opp utfortraseen brukt i OL-94 og World Cup.



På veien opp passerer du kjente heng og punkt i løypa som Wintherhugget, Russispranget, Elgtraversen og Tommy Moe. Tommy Moe brukte 1.45.75 ned under OL-utforen. Hvor lang tid bruker DU opp?



Arrangører åpner i utgangspunktet kun opp for 200 påmeldinger, så å sikre deg en plass i dag.



Påmelding



START

Starten går kl. 11:00.

Starten vil være under målseilet som markerer målgangen for utfor/super-g-løperne.



MÅL

Målgang er ca. 100 meter bak startbua for utfor.



PARKERING

Det er anbefalt å parkere på mellomstasjonen, for så å gå løypa ned herfra. Da er det ikke så langt ned igjen å hente bilen etter målgang.

Det er også parkeringsmuligheter ved start.



STARTNUMMERUTDELING

Startnummer får du i egen konvulutt/goodie bag ved start. Det oppfordres til å møte opp i god tid så man unngår trengsel.

Startnummerutdeling fra 10.00.



DRIKKE

Det legges opp til en drikkestasjon ved mellomstasjonen (toppen av Russi). Annen drikke må medbringes selv, men tenk og på hvor mye vekt du vil dra med opp bakken.



SØPPEL

Arrangementet foregår i et område med beitedyr, og forsøpling utenom oppmerkede soner vil bli straffet med diskvalifikasjon.



(Saken fortsetter nedenfor bildet)



De bratte bakkene i utforløypa på Kvitfjell skal nå bli motbakkeløp.



LØYPEBESKRIVELSE

Løypa er ca. 3,4 kilometer lang med 840 høydemeter. Den følger utfortraseen som ble brukt under OL-94 og som blir brukt i dag i forbindelse med World Cup.



Den følger stort sett idealsporet som utforløperne følger, men naturen er noe annerledes på sommertid så noen tilpasninger er blitt gjort for at det skal bli en fin tur oppover.



Fra start går det "slakt" et par hundre meter før du bryter deg på Mæhlumshenget med det velkjente Løftet som første bratte bakke. Etter løftet bærer det opp mot Tommy Moe, kurven som Moe tok de nødvendige hundredelene på Kjetil Andre Åmodt i 94. Nå er du snart ute av syne fra startsletta.



Etter Tommy Moe går det på skrå inn i Bøygen, den store 180 graders svingen før du får hvile beina på et par hundre meter med grusvei. Deretter bærer det opp S-svingen og over Elgtraversen. Det er når du kommer over Elgtraversen at Russispranget åpenbarer seg. På flata i bunn av Russi blir du litt våt på beina før du bryter deg på henget der utforløperne hopper opp mot 70-80 meter fra toppen. Her er underlaget noe løs stein, så litt ekstra utfordring der.



Fra toppen av Russi går det slakt forbi mellomstasjonen og videre opp mot Wintherhugget. Wintherhugget er det bratteste henget med stigning opp mot 40 %. På toppen av Wintherhugget får du noen meter med grusvei før løypa vender sørover igjen og du får se siste bakken. Bak toppen av bakken skimter du snart startbua og du kan ta ut de siste kreftene i knekkeren forbi startbua og målet åpenbarer seg.



På toppen er det god stemning, og kanskje noe godt å få i kroppen :)



God tur!



Påmelding