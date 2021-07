Jubileumsløpet vil foregå i løypen til Tirsdagsløpet, som er en runde på 2,30 km i kupert skogsterreng (terrengløp) ved Moss. For halvmaraton vil det bli 9 runder, maraton 18 runder og 50 km 21 runder. 50 km vil dessuten få en ekstra siste sløyfe på ca. 850 meter.



Informasjon om arrangementet



STED / TID

Husebyskogen, Fuglevik i Moss.

Lørdag 4. september 2021.

Fellesstart klokken 10:00 for alle distanser.



PRAKTISK INFOMASJON

Løpet er registrert i terminlista til Kondis og er med dette tellende i forhold til gjennomføring av distansene.

Starten går ca. 650 meter før målgang, dvs. ikke langt fra den 1. parkeringslommen man kommer til på veien Husebyskogen etter Fuglevikveien.

Målgang er ved tidtagerbenken til Tirsdagsløpet.



Hver og en tar tiden på sitt eget løp, men klokker skal synkroniseres slik at disse stemmer overens med tiden for fellesstarten. Medgått tid fra start til mål gjelder (elapsed time) og ikke «moving time».



I tidtagerbua vil velkjente ansikter fra Tirsdagsløpet notere antall runder for deltagerne.

Drikkestasjon med servering av saft og bananer i området for runding ved tidtagerbua / målområdet. Det vil også her være muligheter for å sette opp egne bord for næring.

Toalett vil bli satt opp ved parkeringslommen nevnt ovenfor (ikke langt fra start).

Premie til alle som fullfører halvmaraton, maraton eller 50 km.

Resultater for løpet vil bli publisert av Kondis, og også på facebooksiden «Tirsdagsløpets venner» og på hjemmesiden til Tirsdagsløpet.

Overskudd etter arrangementet (påmeldingsavgift) vil gå til videre drift av Tirsdagsløpet.



PÅMELDING

Påmelding frem til 1.september: halvor.been@gmail.com / tlf: 4022 3769.



Kontonummer til forhåndsbetaling kr 200: 8317 16 48818, eller VIPPS 40223769. Merk betalingen med navn. Forhåndsbetaling er mulig frem til 1. september.



Utdeling av startnummer og mulighet for etteranmelding / påmelding på løpsdagen (kr 300) fra kl. 08:30-09:30.



Last ned invitasjon til jubileumsløpet (PDF)



OBS! Løpet arrangeres etter de smittevernregler som gjelder på løpsdagen.





De ivrige ildsjelene bak Tirsdagsløpet.





Et jubileumshefte er utgitt i borbindelse med Tirsdagsløpets 50-årsjubileum.