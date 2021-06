For Ulrik Ødegård (OSI), som vant herrenes 10-kilometer, ble det dessverre ingen pers denne gangen. Men langt unna var han ikke. Kun ett sekund skilte fra hans bestetid til 32:11 som han oppnådde på Eidsvoll denne søndagen. Men som sagt, det holdt godt til seier. Andreplassen gikk til en annen Ulrik - Rygge ILs Ulrik Lolland, som løp på 32:38. Even Løvås fra Halden IL knep tredjeplassen på 33:18.







Ulrik Ødegård (3450) på vei mot seier. Nærmest kamera er Henning Weaas som løp inn til andreplass i klasse M45-49 på 41:14. (Foto: Bjørn Saksberg)



På kvinnenes 10-kilometer var det Mathilde Theisen som stakk avgårde med seieren. Løperen fra OSI løp i mål på 35:04. På plassen bak fulgte Sigrun Gjølberg fra Rygge IL (35:43) og på tredje finner vi Astrid Brathaug Sørset fra Tyrving IL (36:18).



Mathilde Theisen stod for den raskeste tiden i kvinneklassen. (Foto: Bjørn Saksberg)



Det ble arrangert 5-kilometer denne dagen også. Vinneren i herreklassen ble Andreas Ullern Tonning fra Ringerike Friidrettsklubb, som løper i klasse M16-17. Sluttiden ble 15:47! På andreplass kom Knut Hjertvik fra OSI (15:53), og på tredjeplass - Martin Holtet fra Kongsvinger IL. Han løper i klasse M14-15, og perset i dag med 16:57.



Av kvinnene, var det Anne Bjerke Årrestad fra OSI som var raskest. Hun løp på 17:08, som er ny pers. Synne Opheim, også fra OSI, tok andreplassen med 18:13 (også pers). På tredje kom Karoline Næss fra Ullensaker/Kisa IL, på 18:20. En annen løper som perset på denne 5-kilometeren, var Emilie Ruud Lia fra Granli IL, som løper i klasse K12-13. Hun satte ny rekord med 21:26.







Ulrik Lolland (3449) fra Rygge IL på vei mot andreplass og sluttid 32:38. Bak kommer Torgeir Dypdalen (3509) fra Sagene IF. Sluttid for han ble 40:54. (Foto: Bjørn Saksberg)







Erlend Begrer fra OSI løp på 34:03, som holdt til 4. plass i totalen på 10-kilometer. (Foto: Bjørn Saksberg)







Even Nikolai Kjensbekk fra Høybråten og Stovner IL løp på 34:23. Bak i bildet skimtes Ole-Alexander Opdalshei fra Adamstuen Løpeklubb/Kreftforeningen BIL. Han løp på 41:33. (Foto: Bjørn Saksberg)







Sigrun Gjølberg fra Rygge IL kom på andreplass totalt på kvinnenes 10-kilometer. Tiden ble 35:43. (Foto: Bjørn Saksberg)







Ulrik Auestad Tollefsen (3463) fra Åsen IL løp på 35:49. Det holdt til seier i klasse M18-19. (Foto: Bjørn Saksberg). Bak kommer Kjetil Sørum (3482) fra Stavern Sport. Han løp på 35:49 og vant klasse M45-29. (Foto: Bjørn Saksberg)







Jessica Gunnarson fra Sverige og Sportsklubben Vidar løp 10-kilometeren på 37:16, noe som holkdt til 1. plass i klasse K45-49. (Foto: Bjørn Saksberg)







Anne Hansen fra BUL løp på 38:43. (Foto: Bjørn Saksberg)



SE ALLE RESULTATER HER



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957