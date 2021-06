Se også: Morten Antonsen og Janne Dahle vant XREID Femunden

Når man leser resultatlister fra løpskonkurranser skjuler det seg mye bak resultatene som man ikke uten videre kan lese seg til.

I årets Salomon XREID Femunden som ble arrangert 25.-26. juni kunne vi for eksempel registrere at Janne Dahle fra Oslo vant kvinneklassen med 8 minutters margin. Det så jo greit ut, hun hadde jo fra før 4. plasser i både UltraBirken og Romeriksåsen på langs (2019).





Janne før start, så langt er alt problemfritt, men hun er spent! (Foto: Joakim Dokka)



Men.... det var ingen selvfølge at det skulle ende med seier:

- Etter en intens hjernehinnebetennelse fra juli i fjor til februar i år var jeg usikker på om kroppen var klar for å løpe så langt igjen. Jeg var lenge usikker på om jeg skulle stille til start i det hele tatt. Jeg meldte meg derfor på med en innstilling om å ikke kunne komme til mål, forteller Janne da vi kontakter henne for å gratulere med seieren.

- For meg var det viktig å teste kroppen, nyte hele turen og kjenne på godfølelsen og gleden lange løp gir meg. Jeg følte aldri på en skikkelig "nedtur" foruten feilnavigeringen som gjorde at jeg havnet lenger bak enn antatt. Alt kan skje på lange løp!

Hun forteller fra løpet:

- Fra start mot CP1 (20 km) forholdsvis god flyt. Jeg løp stort sett sammen med Odd, Arvid, Pål og Jan Olav frem til ca 45 km hvor jeg fikk magekramper. Mistet da gjengen og løp alene opp til Vigelen hvor GPS tok kvelden og tåka kom fort. Tok da frem kart og kompass, men umulig å se når tåka var så tett.





Janne i løypa, fotografert av Pål Magnus som endte på 7. plass.



- Satte feil kurs retning Sverige og brukte nesten en time på feilnavigering, men etter hvert fikk jeg ringt samboeren min som sa at jeg måtte løpe mer mot vest. Jeg trodde da at løpet var kjørt for min del. Jeg var i godt humør og i god driv hele tiden.

- Jeg fikk ekstra boost av å komme meg ut av tåka og på rett sti hvor jeg møtte på andre løpere på veg til Vigel Piken. Første fokus var nå å komme seg raskest mulig ned til CP2 for påfyll og bytte av sko. Fra CP2 til mål løp jeg mutters alene inntil det var 4 km igjen.



Typisk Femundmarka-terreng. (Foto: Janne Dahle)



Janne avslutter med å skryte av Femundsmarka:

- Femundsmarka er nydelig og byr på en spektakulær natur. Noe av det villeste vi har i Norge. Løypa bestod av mye stein, ur og myr, sier Janne - og likevel kom hun i mål på 17 timer og 42 minutter etter 115 kilometer i terrenget og en solid feilnavigering...

Hvilke løpsplaner har du framover?

- I slutten av august er planen å løpe OCC i Chamonix. Xreid for meg var en fin test for å se og kjenne at kroppen tåler langløp igjen. Ser virkelig frem til å løpe i alpene, sier Janne om det kommende 55 km utfordrende løpet med 3500 høydemeter.





Fra starten i Elgå, der vi ser Janne litt til venstre i feltet. Dette er første av fire startpuljer. Når hum kommer til Chamonix vil hun oppleve ganske annerledes stemning, med masse deltakere og masse tilskuere rundt start og mål. (Foto: Joakim Dokka)