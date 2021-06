På kvinnesida var deltakelsen på mellom- og langdistansene slik at alle som stilte til start, var sikra medalje. Faktisk ble det ikke delt ut noen bronsemedaljer, og i bare to av klassene ble det avsetning på sølvmedaljene. Dermed ikke sagt at de som var med, ikke løp godt. Mariann Stenbakk stilte som vanlig trofast opp og kunne reise heim med gull på både 800 og 1500 m i 75-79-årsklassen.





Mariann Stenbakk er en trofast deltaker og medaljesanker i veteran-NM. (Foto: privat)



På herresida tok Håkon Helge Hjemly, Lars Ole Hageskal, Jan Monsrud, John Arne Bernes og Hagbart Vebostad tre gullmedaljer hver. Hjemly som er 51 år gammel, hadde følgende serie på 800, 1500 og 5000 m: 2.15,31, 4.23,89 og 16.02,24.

Til Kondis forteller trippelvinneren at han var mest fornøyd med tida på 5000 meteren der han gjorde storparten av drajobben sjøl.

– Men jeg er også fornøyd med både 800 og 1500 meteren, ikke minst fordi det var distanser jeg ikke har trent for eller løpt på veldig mange år. Det ble mye frontløping også på begge disse løpene, så jeg har bedre tider inne, forteller Hjemly som kunne rapporterer om gode og sommerlige løpsforhold.

– Det var litt varmt på 5000 m og noe vekslende vindforhold hele helgen, forteller den konkurranseglade løperen som trolig stiller på en 3000 m i Brandbu 30. juni og så på 10 000 meteren på Bislett 7. juli.

Lars Ole Hageskal som løper i klasse 45-49 år, klarte kunsten å ta tre gull og en sølv på fire dager. Han vant 1500 m, 5000 og 10 000 m og tok sølv på 800 m. Tidsmessig lå han litt foran Hjemly på 800 og 1500 m og noe bak på 5000 m.

Jan Monsrud i klasse 65-69 år sikra seg gullet på 1500, 3000 og 5000 m med serien 5.27,23, 11.45,11 og 20.50,32. I denne klassen var deltakelsen relativt god med tre, fem og fire deltakere på de tre nevnte distansene.

Minst like imponerende var 11 år eldre John Arne Bernes som tok trippelgull i klasse 75-79 år med 3.01,31 på 800 m, 5.54,29 på 1500 m og 13.51,70 på 3000 m.

Hagbart Vebostad var eneste deltaker i klasse 80-84 på både 800, 1500 m og 3000 m, men nivået hans var likevel meget høyt i forhold til alderen med 3.22,16 på 800 m, 7.22,42 på 1500 m og 15.34,96 på 3000 m.

Blant de enda eldre – i klasse 85-89 år – må vi også ta med Ivar Bølset som tok to gull og en sølv. Ivar vant 3000 meteren på 16.21,73 og 5000 meteren på 28.30,24 mens han på 800 meteren måtte se seg slått av like gamle Kjell Odd Steinset som vant på 3.23,73. Ikke verst av en 85-åring!





Hele fem løpere klarte å vinne tre gullmedaljer på mellom- og langdistansene i veteran-NM i Førde. (Foto: Håkon Helge Hjemly)



RESULTATER DAG 1 KV 70-74 1500 m 1 Ragnhild Guri Korneliussen (51) FRI IL 6.38,75 KV 75-79 1500 m 1 Marian Stenbakk (44) Moss IL 8.47,95 MV 40-44 5000 m 1 André Haugsbø (79) Gaular IL 16.04,57 MV 45-49 5000 m 1 Lars Ole Hageskal (76) Kyrksæterøra IL 16.24,25 MV 50-54 5000 m 1 Håkon Helge Hjemly (70) Aurskog - Høland Friidr 16.02,24 2 Jon Per Nygaard (67) Friidrettsklubben Ren- 16.37,38 3 Terje Gulbrandsen (70) Lillehammer IF 17.04,61 4 Helge Reinholt (67) Treungen Idrettslag 21.29,70 MV 55-59 5000 m 1 Odd Joar Rognebakke (63) Tambarskjelvar,IL 18.09,29 MV 60-64 3000 m 1 Lars Harald Blikra (60) Strindheim il 10.12,78 2 Svein Egil Linnerud (61) Gjøvik Friidrettsklubb 10.18,94 MV 65-69 3000 m 1 Jan Monsrud (55) Kongsvinger IL Friidrett 11.45,11 2 Even Oddvar Løkken (54) Strindheim il 11.47,03 3 Bjarne Martin Gausvik (54) Eikanger IL 12.46,17 4 Eldar Bjørge (56) GTI Friidrettsklubb - gr. 13.29,81 5 Inge Asbjørn Haugen (53) Hornindal IL 19.45,33 MV 70-74 3000 m 1 Eivind Nybakken (50) Lillehammer IF 12.53,35 2 Olav Hagland (48) GTI Friidrettsklubb - gr. 13.00,91 3 Arvid Syrstad (49) Skaun IL 14.18,98 4 Per Magne Skaar (47) Gular, IL 15.36,16 5 Ivar Hjellestad (51) Gneist,IL 15.38,50 MV 75-79 3000 m 1 John Arne Bernes (44) Osterøy IL 13.51,70 2 Harald Sel (42) Bryne Friidrettsklubb 16.04,57 3 Arvid Johannes Bjørsvik (43) Gular, IL 17.11,01 MV 80-84 3000 m 1 Hagbart Vebostad (41) Strindheim il 15.34,96 MV 85-89 3000 m 1 Ivar Bølset (36) Triumf IL 16.21,73 2 Kjell Odd Steinset (36) Jølster IL 16.40,94 RESULTATER DAG 2 KV 35-39 800 m 1 Eirin Hegrenes (86) Førde IL 3.11,35 KV 40-44 800 m 1 Merete Helgheim (80) Førde IL 2.38,21 KV 45-49 3000 m 1 Vigdis Gaupholm Reigstad (73) FRI IL 10.38,07 2 Ingeborg Opdøl Tysnes (73) Svint IL 13.58,42 KV 45-49 800 m 1 Ingeborg Opdøl Tysnes (73) Svint IL 3.04,47 KV 50-54 3000 m 1 Monica Hole Kvale (70) Eiker-Kvikk, IF 13.20,73 2 Edith Olaug Holme Smådal (68) Tambarskjelvar,IL 14.35,86 KV 50-54 800 m 1 Irene Øen (70) Dale IL 3.13,86 KV 60-64 800 m 1 Kate Alnes (61) GTI Friidrettsklubb - gr. 3.38,06 KV 70-74 3000 m 1 Ragnhild Guri Korneliussen (51) FRI IL 13.59,64 KV 75-79 800 m 1 Marian Stenbakk (44) Moss IL 4.12,54 MV 40-44 800 m 1 Ove Fremsæter (80) Ålesund FIK 2.16,21 MV 45-49 800 m 1 Rasmus Sødal Pedersen (73) GTI Friidrettsklubb - gr. 2.12,55 2 Lars Ole Hageskal (76) Kyrksæterøra IL 2.12,84 3 Kristian Nedregård (74) Spjelkavik og Omegn F 2.15,29 4 Jon Hauge (74) Gloppen Friidrettslag 2.17,20 5 Atle Skrede (73) Førde IL 2.25,85 MV 50-54 800 m 1 Håkon Helge Hjemly (70) Aurskog - Høland Friidr 2.15,31 2 Jon Per Nygaard (67) Friidrettsklubben Ren- 2.18,12 3 Svein Oskar Støvring Nedregård (68) Spjelkavik og Omegn F 2.21,57 4 Nils Tore Sæterdal (67) FRI IL 2.23,75 MV 55-59 3000 m hinder 1 Ronny Haufe (66) Laksevåg TIL 14.22,99 MV 55-59 800 m 1 Haakon Lambert Gunby (66) FRI IL 2.28,53 2 Ronny Haufe (66) Laksevåg TIL 2.30,54 3 Magne Geir Verlo (62) Førde IL 2.32,41 4 Knut Arve Engesæt (64) FRI IL 2.43,06 MV 60-64 800 m 1 Svein Egil Linnerud (61) Gjøvik Friidrettsklubb 2.26,08 2 Jan Fagerheim (59) BFG Bergen Løpeklub 2.26,41 3 Arvid Supphellen (60) Gjerpen IF Allianse - Fr 2.38,38 MV 65-69 2000 m hinder 1 Inge Asbjørn Haugen (53) Hornindal IL 13.07,67 MV 65-69 800 m 1 Frans Stenersen (54) KFUM Kam. Oslo 2.58,38 2 Ole Roald Torset (54) Aure IL - Friidrett 3.02,56 MV 70-74 800 m 1 Arvid Syrstad (49) Skaun IL 3.20,22 MV 75-79 800 m 1 John Arne Bernes (44) Osterøy IL 3.01,31 2 Harald Sel (42) Bryne Friidrettsklubb 3.46,93 MV 80-84 800 m 1 Hagbart Vebostad (41) Strindheim il 3.22,16 MV 85-89 800 m 1 Kjell Odd Steinset (36) Jølster IL 3.23,73 2 Ivar Bølset (36) Triumf IL 3.32,80 RESULTATER DAG 3 KV 70-74 5000 m 1 Ragnhild Guri Korneliussen (51) FRI IL 24.17,49 MV 35-39 10 000 m 1 Øystein Sellevold (84) Førde IL 40.15,96 MV 45-49 10 000 m 1 Lars Ole Hageskal (76) Kyrksæterøra IL 35.29,52 2 Kristian Nedregård (74) Spjelkavik og Omegn F 36.16,08 3 Mats Høyset (74) Eikefjord IL 36.32,62 MV 45-49 1500 m 1 Lars Ole Hageskal (76) Kyrksæterøra IL 4.22,37 2 Kristian Nedregård (74) Spjelkavik og Omegn F 4.32,04 MV 50-54 10 000 m 1 Jon Per Nygaard (67) Friidrettsklubben Ren- 34.40,60 2 Terje Gulbrandsen (70) Lillehammer IF 36.14,67 3 Per Eivind Gurvin (70) Førde IL 36.53,64 MV 50-54 1500 m 1 Håkon Helge Hjemly (70) Aurskog - Høland Friidr 4.23,89 2 Jon Per Nygaard (67) Friidrettsklubben Ren- 4.33,87 MV 55-59 1500 m 1 Odd Joar Rognebakke (63) Tambarskjelvar,IL 4.53,48 2 Jørund Hammersvik (65) Førde IL 4.58,94 MV 60-64 1500 m 1 Svein Egil Linnerud (61) Gjøvik Friidrettsklubb 4.56,78 2 Øivind Bernes (58) Mjøsdalen IL 5.19,94 MV 60-64 5000 m 1 Lars Harald Blikra (60) Strindheim il 17.51,25 2 Svein Egil Linnerud (61) Gjøvik Friidrettsklubb 18.55,63 3 Jens Ole Årdal (60) Jølster IL 19.11,37 MV 65-69 1500 m 1 Jan Monsrud (55) Kongsvinger IL Friidrett 5.27,23 2 Even Oddvar Løkken (54) Strindheim il 5.30,73 3 Bjarne Martin Gausvik (54) Eikanger IL 5.54,29 MV 65-69 5000 m 1 Jan Monsrud (55) Kongsvinger IL Friidrett 20.50,32 2 Bjarne Martin Gausvik (54) Eikanger IL 22.24,32 3 Eldar Bjørge (56) GTI Friidrettsklubb - gr. 22.53,64 4 Frode Eikeland (56) FRI IL 24.27,46 MV 70-74 1500 m 1 Eivind Nybakken (50) Lillehammer IF 5.46,34 2 Arvid Syrstad (49) Skaun IL 6.36,94 MV 70-74 5000 m 1 Olav Hagland (48) GTI Friidrettsklubb - gr. 22.41,38 2 Per Magne Skaar (47) Gular, IL 26.21,08 MV 75-79 1500 m 1 John Arne Bernes (44) Osterøy IL 5.54,29 MV 75-79 5000 m 1 Harald Sel (42) Bryne Friidrettsklubb 26.47,60 2 Arvid Johannes Bjørsvik (43) Gular, IL 28.52,26 MV 80-84 1500 m 1 Hagbart Vebostad (41) Strindheim il 7.22,42 MV 85-89 1500 m 1 Kjell Odd Steinset (36) Jølster IL 7.44,64 MV 85-89 5000 m 1 Ivar Bølset (36) Triumf IL 28.30,24



