Ole Jakob Høsteland Solbu kom som et skudd på 800 meteren i fjor, og i år har framgangen fortsatt i like stor fart. På 800 meteren som var innlagt i Stadionmila i Kristiansand, løp Ole Jakob for første gang under 1.50, og det gjorde han til gangs. 1.47,61 var pers med nesten 3 sekunder, og tida plasserer han på en åttendeplass på årets europeiske U20-statistikk. På plassen bak seg der finner vi for øvrig nok en nordmann, Tobias Grønstad, som har løpt på 1.47,73 i år.

I Kristiansand var det imidlertid Markus Einan som gav unge Solbu kamp til døra. I mål skilte det bare 1 hundredel mellom de to, og Einan var på sin side ikke mer enn 28 hundredeler bak sin pers.

Disse to skilte seg klart ut, men i alt var det åtte mann som løp under 1.55, fordelt på to heat.

Det kan også nevnes at Ole Jakob Høsteland Solbu er sønn av Eivind Solbu som i sin tid var en meget sterk 800 m-løper. I 1995 løp han på 1.47,37, så enda mangler Ole Jakob 25 hundredeler på å gå forbi opphavet.



Menn A 800 m 1 Ole Jakob Høsteland Solbu 18 Ås IL - Friidrett 1,47,61 2 Markus Einan 24 BUL, IL i - Friidrett 1,47,62 3 Sondre Rishøi 21 Selsbakk IF - Friidrett 1,52,25 4 Snorre Sliper Bonesmo 20 BUL, IL i - Friidrett 1,53,05 5 Leon Samuel Douglas Mjaaland 21 BUL, IL i - Friidrett 1,53,18 6 Magnar Fossbakken Lundberg 24 Hommelvik IL - Friidrett 1,53,55 7 Kjetil Brenno Gagnås 21 Børsa IL - Friidrett 1,54,72 Mauritz Kåshagen 32 Moelven IL DNS Sigurd Tveit 21 Kristiansands IF - Friidrett DNF Menn B 800 m 1 Kristoffer Sagli 19 Aure IL - Friidrett 1,54,63 2 Halvor Nymoen Winberg 22 Herkules Friidrett 1,55,59 3 Ole Sivert Røyrhus 18 Ranheim IL - Friidrett 1,56,21 4 John Petter Stevik 18 Kolvereid IL - Friidrett 1,56,27 5 Mathias Lillehagen 19 Aure IL - Friidrett 2,01,02 6 Benjamin Bjørnstad 18 Sturla IF - Friidrett 2,01,06 7 Abdirahim Abdullahi Dahir 27 Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,01,51 8 Sander Svensson Lindevik 20 Kristiansands IF - Friidrett 2,02,49 Bendik Lillemoen Skaalerud 23 Tjalve, IK - Friidrett DNF Håvard Dale Foyn Skovly 18 Tønsberg Friidrettsklubb DNF

Sterkt løp og pers av Amanda Marie Grefstad Frøynes

I kvinnenes løp gikk seieren til den tidligere mangekjemperen, Amanda Marie Grefstad Frøynes. Hun satte pers med et lite halvsekund og vant på 2.05,61.

Det var jevnt i teten, og også Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg og Trine Mjåland løp under 2.06. Mjåland fungerte som hare i feltet, og etter fullført oppdrag fullførte hun i fin stil. Det forteller nok at hun har enda mer inne, og det blir spennende å se om hun etter hvert kan nære seg sin egen pers på 2.01,69, i comebacket sitt.

Også på damesida var det to heat på 800 meteren, og i alt var det 16 jenter som tok seg til mål. Seks av dem løp under 2.10 og ti under 2.20.





Amanda Marie Grefstad Frøynes vant et jevnt heat på 800 meteren for kvinner. 2.05,61 var pers med et lite halvsekund. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)



Kvinner A 800 m 1 Amanda Marie Grefstad Frøynes 23 Sem IF - Friidrett 2,05,61 2 Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg 18 Ranheim IL - Friidrett 2,05,92 3 Trine Mjåland 31 Kristiansands IF - Friidrett 2,05,92 4 Solveig Cristina Hernandez Vråle 22 Tjalve, IK - Friidrett 2,07,55 5 Anne Hjorth Arntsen 20 Sørild FIK - Friidrett 2,08,95 6 Ingrid Emilsen Kristiansen 29 Gular, IL - Friidrett 2,08,96 7 Christina Maria Toogood 32 Sandnes IL - Friidrett 2,14,59 8 Linn Andrea Svensson Lindevik 17 Kristiansands IF - Friidrett 2,19,14 9 Synnøve Antonsen Torp 22 Ranheim IL - Friidrett 2,21,04 10 Mathilde Ruud 21 Mandal og Halse IL-Friidrett DNF Kvinner B 800 m 1 Marie Kristine Malmgren 26 Kristiansands IF - Friidrett 2,15,68 2 Amalie Wedege 25 Kristiansand Løpeklubb 2,16,75 3 Irun Berget Hedegart 21 Snøgg Friidrett - Friidrett 2,24,43 4 Ingrid Vaboen 18 Kristiansands IF - Friidrett 2,27,03 5 Malea Hammer 16 Kristiansands IF - Friidrett 2,31,12 6 Eva Friestad 16 Kristiansands IF - Friidrett 2,36,35 7 Amalie Heisel Westgaard 14 Kristiansands IF - Friidrett 2,39,35



