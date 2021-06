Løypa har lange tradisjoner, men ble, etter mange års opphold, «gjenopplivet» for noen år siden av kjentfolk, i samarbeid med Utvalget. I fjor måtte løpet utgå grunnet pandemien, så i år valgte man å kjøre løpet som et selvgående arrangement over en uke, med registrering på nettet. Det ble derfor et gratis ekstraløp, som også er tellende i karusellen. Med masse godvær fikk deltakerne møte løypa i sin aller beste forfatning.

Starten gikk fra Fant Olsen, ned til asfalten, og ut Kjærlighetsstien. Så fulgte en lang, flott tur nordover, med runding av Bærvannet, 2 ganger kontakt med Storemyrvannet, med en nordgående sløyfe imellom, før turen endelig gikk sørover igjen. Returen endte med en runde rundt Bånetjønn, og opp til høyeste punkt i lysløypa, og ned bakken til Fant Olsen. Hvitløypa er nå en av løypene i Bymarka med fast hvitmerking på trær og steiner, samt en del små skilt, og er ypperlig for en lang dagstur.

Men så god tid hadde nok ikke flertallet av deltakerne. Til tross for at man måtte sløyfe tilstedeværelse av arrangør, gjennomførte hele 345 løpere og mosjonister, 150 jenter og 195 gutter, faktisk veldig nær opp til resultatet fra 2019. Veldig bra!

Resultater

Et klart flertall (221 løpere) valgte hovedløypa på 12,4 km, og de som prøvde å holde god fart i denne, fikk nok merke at traséen er meget krevende.

Deltakerne kunne oppgi egentatte tider, og suverent best av jentene i hovedløypa (12,4 km), med en kjempetid, ble Anne Kari Borgersen (64:50), foran Christina White (74:09), Helene Gallefoss (78:00), Margaret Anne Heald (81:10) og det faste løpsparet Marte Bue og Sarah Kjernlie-Johansen (begge 83:48). Hos guttene var det noe tettere mellom båtene, men klar vinnertid til Andreas Herstad Dolmen (60:18), foran Terje Fredriksen (62:05), Kjetil Karlsen (63:31), Erik Emanuelsen (64:10) og Erlend Malde (64:22).

I kortløypa (6,5 km) var det mer sparsomt med tidtaking. Her ble Hanne Aanensen (39:33) best av jentene og Geir Gundersen (31:10) best av guttene.

Nedenstående rapport fra Terrengkarusellen, er sendt oss fra Sverre Larsen



Knallfint vær, godt og varmt og herlig stemning under Hvit løypa i Baneheia og i Bymarka!



Da var det siste løpet før fellesferien gjennomført. Vi fikk solskinn og fint vær, og stemningen var upåklagelig bra. Start og mål var ved Fant Olsen, og det var 3 løyper på programmet! Løypa gikk fra Fant Olsen og ut i Bymarka. Totalt stod det 3 løyper på menyen. To løyper gikk på tid. En lang løype på 12.4 km og en kort løype på 6.5 km. Samt at det var ei løype uten tid, 3.5 km. Der er det om å gjøre å fullføre. Navnet "Hvit løypa" kommer av at disse løypene er merket med hvite merker.

Flere av deltakerne startet samtidig i lang løype, og jeg tok en prat med dem. Det var munter stemning, og de trivdes godt ute i det fri.



​Christian Rinden (29). (Foto: Sverre Larsen)



Hva synes du om Bymarka Christian?

- Helt fantastisk område, og til nå er det favorittplassen min i Kristiansand. Jeg har løpt på Odderøya og på andre steder i karusellen. Dette løpet er best i karusellen, mener jeg!

Har du trent godt og variert i denne tiden?

- Jeg har trent ekstremt bra fra januar og februar. Og jeg har trent hver dag. De stengte jo også treningsstudioene under nedstengningen, men det er bra å komme i gang igjen. Som regel trener jeg på studio, men nå løper jeg mer og mer ute, og det er godt det!

Hva synes du om folkene her?

- Det er gjennomgående god stemning. Jeg er venn med Arild Vehus, og han gjør en strålende og iherdig jobb i karusellen. Det er godt med banan og drikke etter løpet, og gleden ved trening og konkurranse står alltid i søkelyset.



Tom Egil Rosseland (53). (Foto: Sverre Larsen)

Tom Egil, Hvorfor kalles denne løypa for "Hvit løypa"?

- Det er fordi den er merket med hvit farge og hvite bånd. Jeg har løpt denne løypa flere ganger tidligere, og jeg har tatt feil i kryss. Men jeg løp gjennom denne løypa sist mandag!

Hva synes du om løypene som vi har med i karusellen?

- Det er kjempefine løyper. Jeg har løpt i karusellen siden 1994. De som arrangerer gjør en bra jobb. Løypene og stedene er varierte. Det er korte og lange løyper, og karusellen er et veldig flott tiltak. Terrengkarusellen er en del av livet mitt!

Må man ha med seg noe når man løper?

- Ja, spesielt hvis det er varmt. Jeg pleier å ha med meg mentos, og når det er så varmt som nå, er det godt å ha med en ½ liter vann.

Hva mener folk som du treffer om karusellen?

- Noen Oslo-folk jeg kjenner, blir overrasket når jeg sier at det ofte er mellom 1000 og 1500 deltakere på løpene her. Karusellen er en folkesport i Kristiansand. Og man kommer med hund og unger i vogn, og karusellen er for alle grupper i befolkningen.



Lina Gullsmedmoen (25). (Foto: Sverre Larsen)



Jeg stilte også noen spørsmål til Lina Gullsmedmoen. Hva synes du om løypa her i dag?

- Den er grei og utfordrende. Det er ei bra løype, selv om den er litt hard. Men, jeg er godt trent og tok den lengste løypa denne gangen.

Hva slags vær foretrekker du når du skal løpe løp?

- Sol er best og deilig. Det er fine omgivelser. Jeg vil ikke ha regn.

Hva ønsker folk av turer og løyper?

- Det er gøy at det er varierte turer og løyper. Men for min del bør det helst ikke være for kaldt og for mye vind altså.

Halvor Olsen (59). (Foto: Sverre Larsen)



Hei Halvor. Hva tenker du om coronasituasjonen nå for tiden?

- Jeg synes det går bedre nå, selv om vi fortsatt er berørt av det på jobben. Det er ikke like mye reising som vi pleier. Selv merker jeg ikke så mye til viruset, men jeg registrerer at folk er forsiktige! Men det er positive forventninger til at vi kommer tilbake i normalt gjenge!

Hva slags råd og tips vil du gi om det å delta på løpene?

- Jeg har ikke vært med før på denne løypa, men jeg har hørt og lest om at den er lang og hard. Jeg synes man bør løpe i det tempoet som passer best for seg selv. Jeg er opptatt av trening, og det synes jeg mange skal være. Jeg trener en del, 2 til 3 ganger i uka. Og det er mest rolig langkjøring det dreier seg om.

Hva er din mening om karusellen?

- Terrengkarusellen er et fantastisk bra tiltak. Det er viktig å ha mål og mening i livet, og det får man med karusellen. Så jeg gir min beste honnør til dem som arrangerer.



