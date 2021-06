Totalt deltok 32 løpere denne gangen, og de fordelte seg med likt antall på hver av de to distansene, 9,3 kilometer og 4,95 kilometer.



Varmt og godt

Forholdene rundt løpet kunne man ikke klage på. Det måtte i så fall være klager som gikk i retning av at det var for varmt og godt. Gradestokken viste 26 grader, og det var så godt som vindstille. Med andre ord, ingen av løperne hadde særlig problemer med å holde på varmen. Utfordringen ble heller det å få i seg nok væske. Smart nok hadde de fleste tatt med egen drikkeflaske. En del løpere kom langveisfra, og hadde snappet opp informasjon om arrangementet via Facebook. Rundt innmeldingen ble det etterhvert sydlandsk siestastemning.



Vinner av kort distanse, Martin U. Sløgedal, på den sterke tiden 15:31. (Foto: Arrangøren)



Resultater

Noen av løperne rapporterte om noe tunge bein etter å ha deltatt på milløpet i Kristiansand dagen i forveien, men stilte allikevel opp på hjemmebane. Av de eldre var det spesielt gledelig å ta i mot Vera Nystad, som hadde overtatt sitt barnebarn Paulina Nystad til å bli med. Begge løp den lange løypa, og kom i mål på 48:00. Vera var fire sekunder fra den yngre Nystad.



Arne Pedersen var med på det aller første løpet i 1977. Den gangen vant han. I år gjennomførte han den korte løypa på glimrende 28:48. Vinneren av den korte løypa ble Martin U. Sløgedal (MIL) som løp på 15:31. Her var Mariell Ågedal fra Konsmo IL beste dame med 27:15. På den lange distansen var det ikke uventet Robert Bue (MIL) som var best, med 31:51. Beste dame ble Ingrid Ukkelberg fra MIL, med tiden 32:57.



Vinneren av 10 kilometer for menn, Robert Bue fra MIL (31:51). Bak skimtes vinner av kvinneklassen, Ingrid Ukkelberg fra MIL (32:57). (Foto: Arrangøren)



Mariell Ågedal var raskest av alle jentene i kort løype. Hun løp de 4,9 kilometrene på 27:15. (Foto: Arrangøren)



Konsmo-Helle blir alltid arrangert den siste søndagen i juni. Så, da er det bare å legge seg i hardtrening til neste anledning.



SE ALLE RESULTATER HER