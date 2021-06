Totalt har Friidrettsforbundet tatt ut 32 utøvere til mesterskapet. Her er de 12 som skal løpe mellom- og langdistanseløp i Tallinn:



Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF, 5000 meter

Simen Halle Haugen, IL Runar, 5000 meter

Mathias Flak, Steinkjer FIK, 5000 meter

Simon Steinshamn, IL i BUL, 10000 meter

Trym Halvard Sagstuen Tønnesen, Halden IL, 10000 meter

Erik Tangen Gundersen, IL Skjalg, 10000 meter



Solveig Hernandez Vråle, IK Tjalve, 800 meter og 4x400 meter stafett

Christine Næss, IL Tyrving, 1500 meter

Selma Løchen Engdahl, IK Tjalve, 1500 meter

Andrea Modin Engesæth, IL Runar, 5000 meter og 3000 meter hinder

Kristin Svendby Otervik, Lørenskog FIL, 3000 meter hinder

Vilde Våge Henriksen, Haugesund IL, 3000 meter hinder





Tre hinderjenter til U23-EM: Andrea Modin Engesæth løper her inn til NM-gull på 3000 m hinder i Bergen i fjor. Til EM får hun også me seg Vilde Våge Henriksen og Kristin Svendby Otervik på distansen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Blant guttene er det kun norske deltakere på 5000 m og 10000 m. I fjor var både Sigurd Tveit og Didrik Hexeberg Warlo godt under kvalifiseringskravet for 800 m og Moa Abounnachat Bollerød langt under kravet på 1500 m, men skader og andre problemer gjør at det ikke har gått veien i år for disse i år.



Kondis.no kommer med mer om norske sjanser i Tallinn når mesterskapet nærmer seg.