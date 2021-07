The Museum of World Athletics, forkortet MOWA, åpnet tidligere i år og er en feiring av friidretten og samling av historiske personer og idrettsøyeblikk. MOWA er tilgjengelig via World Athletics nettsted. Det er gratis å besøke museet, men man må registrere seg som bruker ved inngangen.



Museet er interaktivt, man kan bevege seg rundt i de ulike avdelingene og blant annet se 360 graders visning av gjenstander donert av historiske friidrettsutøvere. Betydningefulle idrettsutøvere fra hvert kontinent blir framhevet og hver utgave av VM i friidrett, fra Helsinki i 1983 til Doha i 2019, blir markert med blant annet høydepunkt og avfotografering av mesterskapets gullmedalje.



Grete Waitz er den første vi blir møtt av etter å ha gått inn inngangen til The Museum of World Athletics. Hun vant maraton i tidenes første verdensmesterskapet i friidrett, som ble arrangert i Helsinki i 1983.



Inngangspartiet til The Museum of World Athletics - MOWA.