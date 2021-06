Rapport fra Strindheim-trener Bjarne Vad Nilsen:



Løpet gikk på Strandpromenaden med lite krav til vakthold og funksjonærer. Med nesten vindstille (1 m/s), overskyet og 14 grader var det nærmest optimale forhold. 102 løpere fullførte 5 kilometeren der ble foretatt en stratifisert covid-19 vennlig startordning med puljer som startet med 1 minutts mellomrom.

Som vanlig ble det gode resultater i denne traseen. I kvinneklassen vant Hanne Mjøen Maridal på 16.37. Hun viser stabilt nivå og var 6 sekund etter årsbeste. Evigunge Anne Nevin ble nummer to på 18.02 og Amalie Kvandal nummer 3 på 18.26.

I herreklassen ville Ebrahim Abdulaziz ha en siste gjennomkjøring (på kanten for tett på) NM maraton til helgen. Han løp kontrollert inn til 14.50, noe som også er norsk klasserekord i MV 40-44. Henrik Laukli hadde ikke dagsformen inne og ble nummer 2 med 15.29. Kristian Riseth Hammer (Svorkmo) ble nummer 3 på 15.38.

Neste løp i traseen er ikke planlagt siden Strindheim lett kan arrangere småløp på 5 og 10 km uten for mye organisering. Det som er helt sikkert, er at Strandpromenaden ½maraton går lørdag 30. april 2022.





Ebrahim Abdulaziz satte norsk rekord på 5 km i klasse 40-44 år med 14.50. Alt tyder dermed på at formen er god før NM maraton som går i Jølster på lørdag. (Foto: Thomas Syrstad)





Alle resultat