- Under EM hadde vi marginene på vår side, med fire bronsemedaljer. Men i tillegg til medaljevinnerne var det også flere andre som presterte bra, så jeg har store forventninger til VM, sier landslagssjef Janne Salmi når han «blikker» frem mot det som venter i de tsjekkiske skoger – og gatenett – de kommende dagene.

Fra 3. – 9. juli skal det gjøres unna til sammen 9 medaljeøvelser. For da fjorårets planlagte sprint-VM i Danmark ble utsatt til 2022, er det både sprint- og skogsdistanser inkludert Tsjekkia-VM den kommende uken.

Helgens innledning er på stor målestokk, altså sprint, hvor de norske fargene hadde stor suksess under EM i Sveits i mai:

- Siden den tid har løperne tilbragt mye tid i VM-terrenget. Noen har faktisk vært her 7 uker, så vi er - som lag - godt forberedt.



Det er kanskje spesielt viktig for Kasper Fosser og Andrine Benjaminsen – duoen med individuelle EM-medaljer i Sveits i mai – da de skal løpe alt under VM-uken.

Noe som innebærer 7 løp på 7 dager – inkludert kvalifiseringer:

- Generelt er programmet tøft under et VM i orientering, så det skal vi takle greit. Men på grunn av store avstander – spesielt opp til fjellområdene hvor mellomdistansen går – gjør at vi velger å bytte overnatting for å redusere reisebelastningen og optimalisere restitusjonen.

For det serveres ikke gull på sølvfat under et VM, og da gjelder det å være optimalt forberedt:

- Vi har flere medaljekandidater i tillegg til Kasper (Fosser) og Andrine (Benjaminsen). Både Olav Lundanes, Magne Dæhli, Kamilla Steiwer, Eskil Kinneberg og Gaute Steiwer. Det er mange med gode muligheter.

Hva er målet til det norske laget under VM?

-- Jeg har ikke for vane å utbasunere et konkret medaljemål, men jeg ser at vi har medaljemuligheter på alle øvelser. Likevel skal det noe til at vi får full klaff.

- Får vi med oss 2 – 3 sprintmedaljer, og det samme i skogen skal vi være fornøyde.

Med slike ambisjoner kan det være tøft å entre VM-arenaen for første gang – som debutant. Norge har 5 stykker som får sin første VM-start de kommende dagene (Ingrid Lundanes, Victoria Hæstad Bjørnstad, Marie Olaussen, Håvard Sandstad Eidsmo og Audun Heimdal), uten at det bekymrer landslagssjefen:

- Det er såpass god stemning i den norske troppen at det er behagelig å være debutant. I tillegg var det mange av dem som deltok under EM, så det skal gå greit.

Under forrige VM, som utelukkende foregikk i skogen, gikk det meget bra for Norge.

Til sammen ble det fire norske medaljer, og Olav Lundanes er tittelforsvarer på både lang- og mellomdistanse.

Mer informasjon om den norske troppen

Mesterskapets hjemmeside

Nedenfor ser du hvilke sendetider som gjelder for VM på TV:

Lørdag 3.juli – sprint

NRK1 1450-ca 1720

Søndag 4.juli – sprintstafett

NRK1 1810-19, NRK2 19-1940

Tirsdag 6.juli – mellom

NRK1 1620-1750

NRK2 1750-ca 2015

Torsdag 8.juli – stafett

NRK1 1620-19

NRK2 19-ca 2015

Fredag 9.juli – lang

NRK1 1520-19

NRK2 19-20

Kilde: Norsk orientering