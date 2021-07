Følg løperne her: RaceTrasker - OBT

Forhåndsomtale: Norges lengste ultraløp starter fredag morgen; 515 km terrengløp fra Oslo til Bergen



Så er løperne i gang på den fantastiske ferden i terrenget fra Oslo til Bergen. Klokken 08 i morges startet 32 lag (2 eller tre på laget) fra Soria Moria på Voksenkollen, og etter en maraton gjennom Nordmarka passerer teten Sundvollen omtrent når dette skrives.



Dersom alle trackerne fungerer OK ser vi at et av favorittlagene, "Norconsult" med Harald Bjerke og Vegard Tristh, ligger i tet ved første sjekkpunkt ved Sundvollen. Men, det er uhyre tidlig i løpet, de har bare løpt i 6,5 time av en forventet vinnertiod på 90 timer.



Her ser du arrangørens video fra minuttene før og etter start:



Kondis.no vil komme med ca daglige oppdateringer, men du kan også følge med på trackingen (se link lenger opp) og på løpets facebookside



FOLK PÅ GATA !

Uttaler seg om løpet som starter på fredag (video: Oslo Bergen Trail)