Allerede da starten gikk klokken 09.00 var det varmt og godt.



Stian Fjellestad fra Romerike Ultraløperklubb lå lenge like bak vinneren fra Rygge og endte på 3:25:02. I tillegg til 3 på 50 km, fullførte 7 maraton og 24 halvmaraton. Med forbehold om mulge feil så kunne super-arrangør Bjørn Saksberg registre 12 av 34 deltakerne som satte ny pers, den stekende varmen til tross.



Magnus Løndal fra Lillehammer vant maraton på 2.49.30 i debuten. Han har faktisk aldri gjennomført halvmaraton heller - hvis vi ser bort fra Birkebeinerløpet på 20 km !



Det var naturlig nok størst deltakelse på halvmaraton, og det ble dobbeltseier til "Gubbetrim" fra Ringsaker der Jarle Jakobsen var klart best og eneste løper sub-1.20 med 1.19.19, snaue to minutter foran treningskompisen Kjell Vegard Opheim som vant M50-54 på gode 1.21.14.



De tre beste på halvmaraton - fra venstre Magnus Øren (1.21.27) , Jarle Jakobsen (1.19.19) og Kjell Vegard Opheim (1.21.14).

Het halv maraton

De første to timene var det ekstremt varmt før det skyet over og etter hvert begynte å regne. De som løp halvmaraton fikk det dermed veldig varmt hele veien. Da som løp maraton og 50 km fikk det litt mer levelig etter hvert, og Endre Vindheim som fullførte 50 km selv om han var over tre timer bak vinneren måtte slåss med mye regn det to siste timene. Men han ga seg ikke på "tørre møkka".





Magnus Løndal fra Lillehammer debuterte på maraton med å vinne hele greia - på tiden 2.49.30.



Alle resultater Perseløpet#4 04.007.2021: 50 km menn: Plass Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Håkon Urdal Rygge IL M40-44 03:21:20 00:00 2 Stian Fjellestad Romerike Ultraløperklubb M40-44 03:25:02 03:42 3 Endre Vindheim Spiridon Langløperlag M55-59 06:37:59 3:16:39 Maraton menn: 1 Magnus Løndal LILLEHAMMER M20-34 02:49:30 00:00 2 Joakim Thon Christie LANGHUS M20-34 02:53:06 03:36 3 Jan Petter Bekkevold Sørenga Sportsclub M35-39 02:56:30 07:00 4 Håkon Høst Lyn Ski M65-69 03:05:12 15:42 5 Øyvind Stamnes OSLO M35-39 03:10:27 20:57 6 Janis Resnis Oslofjord triatlon M35-39 03:14:50 25:20 7 Sjur Millidahl Mårhundens Venner 2 M40-44 03:19:35 30:05 Halvmaraton kvinner: 1 Kjersti Christina Moody Romerike Ultraløperklubb K45-49 01:36:43 00:00 2 Ida Slorafoss Romerike Ultraløperklubb K20-34 01:39:23 02:40 3 Ingunn Monsen Sportsklubben Vidar K55-59 01:51:41 14:58 4 Maria Millidahl EIDSVOLL K35-39 02:16:48 40:05 Halvmaraton menn: 1 Jarle Jakobsen Moelven IL - Friidrett / Gubbetrim M40-44 01:19:19 00:00 2 Kjell Vegard Opheim Team Næringsbanken M50-54 01:21:14 01:55 3 Magnus Øren Fredrikstad IF M20-34 01:21:27 02:08 4 Mathias Sæten Ullensaker/Kisa IL M20-34 01:22:05 02:46 5 Øystein Lie Frosta IL M50-54 01:22:41 03:22 6 Hans Aaseth Hans Orkester & Hans Orkester M45-49 01:22:48 03:29 7 Geir André Holum-Jakobsen Moelven IL - Friidrett M45-49 01:23:49 04:30 8 Magnus Willanger Bækkelagets SK / Spreke Fedre M40-44 01:23:51 04:32 9 Marius Taugbøl KONGSVINGER M20-34 01:25:37 06:18 10 Olav Amdahl Oslofjord Triatlon M35-39 01:26:04 06:45 11 Bjarte Nord Rye Sp.Kl. M45-49 01:26:29 07:10 12 Jørgen Berg Andersen Sparebank 1 Sørøst-Norge M45-49 01:28:40 09:21 13 Jan Tore Nygård Undheim Fridrett/Skånevik il M45-49 01:30:06 10:47 14 Sverre Urnes Johnson Asker Triathlon Klubb M35-39 01:30:21 11:02 15 Erling Moe Lillehammer IF M35-39 01:32:43 13:24 16 Kjetil Myrvold Astana M35-39 01:35:40 16:21 17 Agnar Øystein Varsi Sirma IL M55-59 01:42:01 22:42 18 Stig Jarle Gronlund Eiksmarka Tennisklbb M50-54 01:45:05 25:46 19 Ketil Stølen JESSHEIM M60-64 02:04:31 45:12 20 Joel Christian Grønlund OSLO M20-34 02:28:53 1:09:34

