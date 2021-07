- Dette var etterlengtet, strålte Andrine Benjaminsen etter å spurtet ned Elena Roos i kampen om sølvet på dagens sprintstafett under VM i tsjekkiske Doksy.

Da hadde Victoria Hæstad Bjørnstad, Audun Heimdal og Kasper Fosser lagt grunnlaget.

- Nå har det kommet som perler på en snor med 4.-, 3. og nå så dagens sølv. Det er godt, fortsatte Benjaminsen som har vært med på sprintstafettlaget siden 2018.

Dagens sølv var beste norske innsats i denne øvelsen siden sølvet i Skottland for 6 år tilbake. Og dagens kvartett ser oppover listen:

- Vi mangler fremdeles gullet, sa en offensiv Benjaminsen etter målgang.

Denne offensiviteten hadde hun også ute i løypen på sin sisteetappe, hvor hun løp Norge opp fra 3.- til 2. plass:

- Det er et skikkelig «kick», samtidig som jeg må holde fokus på orienteringen.

Dette lyktes samtlige fire norske løpere med i dag.

- Jeg er veldig fornøyd. Det var en fin revansje etter en dårlig sprint i går, sa Victoria Hæstad Bjørnstad – som innledet for Norge.



Audun Heimdal VM-debuterte på andreetappen:

- Jeg løp feil i innløpet – inn til veksling. Der gikk det noen sekunder. Du kan si det var en nybegynnerfeil. Kanskje fordi det var VM-debut. Men det var moro, og min eneste feil i dag, oppsummerte han.



Gårsdagens sølvvinner på den individuelle sprinten, Kasper Fosser, gjorde en ny solid innsats i dag på sin 3. etappe da han løftet laget til bronseplass:

- Jeg ble litt stresset da stemplingen ikke tok på førstepost. Og så ble jeg - som alle andre - veldig sliten på slutten. Men jeg må si meg godt fornøyd med etappen, så får vi se om det blir medalje, sa han like etter målgang.

Medalje ble det.Og med sølvet i dag, bak Sverige - som løp ensom i tet etter at Tove Alexandersson festet grepet på førsteetappe – slo Norge bedre fra seg på sprint under VM enn noen gang tidligere.Likevel er det nevnte Sverige som står med de 3 VM-gullene som er delt ut så langt under VM:

- Det kommer en mellomdistanse på tirsdag. Da skal vi vise dem, sa dagens norske ankerkvinne.

Dermed er det annonsert at det er et sultent norsk lag som drar til mellomdistansen i fjellene ved Liberec i jakt på flere VM-medaljer, og kanskje da også gull?

I dag gikk bronsen til Sveits, bare sekunder bak de norske sølvvinnerne.

KIlde: Norsk orientering

WOC 2021