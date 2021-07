Totalt er det påmeldt 1180 deltakere fra hele 48 land, dvs. stort sett alle land i Europa. 580 er kvinner og 600 menn. Sverige stiller med 46, Finland med 40, Danmark med 21 og Island med 5. Fleste deltakere kommer fra Italia med 82, Frankrike og Spania med 71 hver og Tyskland med 67.



En god del utøvere som vil være blant de store medaljefavorittene i OL i Tokyo, deltar også i U23-EM. Ukrainske Mykhaylo Kokhan (20 år) kastet 80,78 i slegge mandag. En enda mer kjent utøver fra Ukraina er Yaroslava Mahuchik, som har hoppet hele 2,06 i høyde og topper årets verdensstatistikk med 2,03, stiller også i Tallinn. U23-EM er for årgangene 1999, 2000 og 2001. Yaroslava blir 20 i september og er blant de yngste deltakerne. I tillegg stiller to sterke diskoskastere, nederlandske Jorinde van Klinken, som har 70,22 i diskos i år og topper damenes verdensstatistikk mens slovenske Kristjan Čeh med 70,35 er nr. 2 på verdensstatistikken for menn.

På mellom- og langdistanse er det få av deltakerne som er klar for OL. Den aller mest kjente 20-åringen (blir 21 i september) i europeisk friidrett, Jakob Ingebrigtsen, kunne stilt i sitt første U23-EM i år, men ville ikke møtt mye motstand. Britiske Jake Heyward er klar for OL på 1500 m og har 3.33,99 i år og er klar favoritt i U23-EM på den distansen.



U23-mestere sju år etter: I 2013 ble det to norske gull i U23-EM. Henrik Ingebrigtsen vant 5000 m og Sondre Nordstad Moen vant 10.000 m. Her er de i aksjon i Impossible Bislett Games i fjor. (Foto: Bjørn Johannessen)



U23-mesterskapet arrangeres i år for 13. gang. Det første mesterskapet var i 1997 og har siden vært arrangert annethvert år. Det forrige mesterskapet gikk i Gävle i Sverige i 2019 hvor det ble ingen norske medaljer. Totalt på 12 mesterskap har det blitt 8 norske gull, 3 sølv og 5 bronsemedaljer. På 5000 m har det blitt to norske gull: Sindre Buraas i 2011 og Henrik Ingebrigtsen i 2013 mens Sondre Nordstad Moen tok også gull i 2013 - på 10.000 m. I tillegg har Marius Bakken sølv på 5000 m i 1999, Stine Larsen bronse på 10.000 m i 1997 og Ingvill Måkestad Bovim bronse på 1500 m i 2003.



Norge kan i år revansjere manglende medaljer i U23-EM i Gävle for to år siden. Sondre Guttormsen har beste resultat med 5,81 i stav av alle de påmeldte deltakerne mens Henrik Flåtnes er nest best i lengde med 7,95 i år. I de lange løpene har Simen Halle Haugen og Magnus Tuv Myhre tredje og fjerde beste resultat mens Andrea Modin Engesæth har femte beste resultat på 3000 m hinder. Sjansene er så absolutt til stede for en bedre medaljefangst enn i forrige U23-EM.



Norske løpere på mellom- og langdistanse i aksjon under U23-EM:

klokkeslettene er oppgitt i norsk tid):



Torsdag 8. juli:

15:50 og 16.08: 3000 meter hinder kvinner forsøk:

Andrea Modin Engesæth, IL Runar. Kristin Svendby Otervik, Lørenskog FIL. Vilde Våge Henriksen, Haugesund IL.

17:15, 17.25 og 17.35 800 meter kvinner forsøk med tre heat:

Solveig Hernandez Vråle, IK Tjalve.

17:50 10000 meter menn finale:

Simon Steinshamn, IL i BUL. Trym Halvard Sagstuen Tønnesen, Halden IL. Erik Tangen Gundersen, IL Skjalg.



Fredag 9. juli:

10:35 og 10.48 1500 m kvinner forsøk, to heat:

Christine Næss, IL Tyrving, Selma Løchen Engdahl, IK Tjalve



Lørdag 10. juli:

15:40 3000 m hinder kvinner finale

18:00 800 m kvinner finale

19:00 5000 m menn A-heat menn finale (de best seedede)

19:20 5000 m menn B-heat menn finale (øvrige løpere)

Norske deltakere til de to 5000 m-heatene: Magnus Tuv Myhre, Brandbu IF,

Simen Halle Haugen, IL Runar, Mathias Flak, Steinkjer FIK,



Søndag 11. juli:

16:15 1500 m kvinner finale

16:55 5000 m kvinner finale:

Andrea Modin Engesæth, IL Runar



U23-EMs nettside hos European Athletics

U23-EMs nettside lokalt i Tallinn

Tidsskjema som PDF

Liste over påmeldte utøvere

Deltakerliste nasjonsvis med bilder av deltakerne



Svensk TV (svtplay) sender fra deler av mesterskapet torsdag og fredag sendes det fra kl. 16.00, lørdag fra kl. 17 og søndag fra kl. 15.50. Sjekk friidrott.se for mer informasjon.



Kravene for å kunne delta i U23-EM er: