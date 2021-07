Karoline Bjerkeli Grøvdal løp inn til femteplass med 4.03,07. Det var en forbedring av persen fra 2018 på 2,5 sekunder. Antakelig kunne både tida og plasseringen vært bedre om Karoline hadde løpt litt billigere og kortere underveis.

Det oppstod tidlig ei tetgruppe på seks løpere, men i stedet for å legge seg i fred og ro bakerst inne ved lista i denne gruppa, løp Karoline utvendig nesten hele vegen. Det gav henne ganske mange meter ekstra og gjorde nok at hun var mer sliten enn hva hun ellers ville vært da det virkelig dro seg til på sisterunden.

– Det utgjør sju meter per runde, så hun løp vel egentlig 26 meter for langt. Hun ble liggende der i stedet for å gå inn bak, fortalte Karolines trener Knut Jæger Hansen til NRK etter løpet. Utøveren var enig.

– Det ble veldig dårlig taktisk, det er jeg fullt klar over. Når du først havner der ute, er det vanskelig å komme seg inn. Jeg prøvde, men jeg måtte knuffe. Så jeg måtte avveie om jeg skulle bremse og legge meg inn bak eller bare kjøre på, fortalte Karoline til statskanalen.

Avstanden fram til Grete Waitz' norske rekord på 4.00,55 fra 1978 minker uansett. Hadde Karoline tatt den i Stockholm, ville hun ha vunnet løpet. Vinnertida til etiopiske Diribe Welteji var på 4.00,68.

Litt lenger bak i feltet kjempa Amalie Sæten godt, og hun kom i mål på 4.10,00 og niendeplass. Persen hennes er 4.08,81, satt på Bislett i vår. 1500 meteren for kvinner var en forøvelse og inngikk ikke i selve Diamond League-programmet.



1500 m kvinner

1 ETH WELTEJI, Diribe 4:00.68

2 USA OSIKA, Shannon 4:00.93

3 USA SCHLACHTENHAUFEN, Helen 4:01.09 PB

4 ESP GUERRERO, Esther 4:02.41 PB

5 NOR GRØVDAL, Karoline Bjerkeli 4:03.07 PB

6 ETH KETEMA, Tigist 4:04.96

7 SWE LAHTI, Sarah 4:08.00 PB

8 GER GRANZ, Caterina 4:08.90 SB

9 NOR SÆTEN, Amalie 4:10.00

10 SWE NGARAMBE, Yolanda 4:10.23 SB

11 SWE CHRISTIANSSON, Sara 4:11.31 PB

12 SWE HERMANSSON, Hanna 4:12.25 SB

13 SWE SÖDERHOLM, Linn 4:15.75

USA MEHRA, Rebecca DNF

SWE SILVANDER, Anna DNF



Fin formstigning for Hedda Hynne

Hedda Hynne har hele denne sesongen ligget et godt stykke bak fjorårsnivået. I fjor leverte hun flere løp under 2 minutter, og bestetida på 1.58,10 var også den nest beste i verden. Før stevnet i Stockholm hadde hun 2.01,65 som best utendørs i år, og gleden var derfor stor da hun endelig klarte å komme seg under 2 minutter igjen.

– Jeg sleit litt med en fot etter Doha, og har måttet forskyve litt mer enn vi hadde planlagt. Men dere ser at nå begynner det å løsne. Nå skal vi trene på litt, så blir det enda bedre i Tokyo, fortalte hun til NRK etter løpet.

1.59,82 holdt ikke til bedre enn en sjuendeplass i det sterke feltet, men med fortsatt formstigning kan Hedda ha mulighet til i alle fall å gå videre fra forsøket i OL. Løpet i Stockholm ble vunnet på meget sterke 1.56,68 av Rose Mary Almanza fra Cuba, tett fulgt av Nataoya Goule fra Cuba. Svenske Lovisa Lindh holdt så vidt unna for Hedda Hynne og ble nummer seks med 1.59,76.





Hedda Hynne viste klar framgang fra Bislett Games der dette bildet ble tatt. (Foto: Samuel Hafsahl)



800 m kvinner

1 CUB ALMANZA, Rose Mary 1:56.28 MR,PB 8 5

2 JAM GOULE, Natoya 1:56.44 SB 14 1

3 USA GRACE, Kate 1:57.36 PB 14 2

4 GBR HODGKINSON, Keely 1:57.51 PB 9 3

5 AUS BISSET, Catriona 1:59.13 9 4

6 SWE LINDH, Lovisa 1:59.76 SB 7 8

7 NOR HYNNE, Hedda 1:59.82 SB 5 11

8 ETH MESELE, Worknesh 2:02.07 1 16

POL LEMIESZ, Aneta DNF

Timothy på tokt igjen

Offisielt så er ikke Timothy Cheruiyot tatt ut til OL etter at han ble bare nummer fire i det kenyanske uttaksløpet. Men det kan tenkes at en av de tre uttatte ikke får delta da det ikke er sikkert de har avlagt mange nok dopingprøver det siste året til å få være med. Dermed kan det åpne seg mulighet for at Timothy likevel kommer til OL, og vurdert ut fra løpet hans i Stockholm, vil han ha noe der å gjøre.

I et felt der en god del av verdens beste 1500 m-løpere mangla, var kenyaneren ganske så suveren. Han vant på 3.32,30 etter en sterk avslutning og var nesten sekundet foran nummer to, spanske Ignacioa Fuentes. Sjøl om tida er en del bak topp Timothy-standard, så kan han fort ha en god del mer å gå på om det trengs.

Svenske Kalle Berglund har slitt med formen i år, og i går brøt han etter å ha lagt seg bakerst i feltet ut fra start.





Ennå er det for tidlig å avskrive at det kan bli Cheruiyot-jubel også i Tokyo - som det ble det under VM i Doha. (Foto: Bjørn Johannessen)



1500 m menn

1 KEN CHERUIYOT, Timothy 3:32.30 16 2

2 ESP FONTES, Ignacio 3:33.27 PB 12 3

3 KEN KWEMOI, Ronald 3:33.53 SB 6 11

4 UGA MUSAGALA, Ronald 3:33.99 SB 11 4

5 QAT MUSAB, Adam Ali 3:34.76 7 7

6 KEN BIRGEN, Bethwell 3:34.77 7 6

7 MAR KAAZOUZI, Brahim 3:35.32 2 18

8 USA THOMPSON, Joshua 3:37.23 1 22

9 QAT HASSAN, Abdirahman Saeed 3:38.67

10 SWE DANIELSSON, Emil 3:39.70

SWE BERGLUND, Kalle DNF

SLO RUDOLF, Žan DNF

KEN SEIN, Timothy DNF



Alle resultat