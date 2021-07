Stian Angermund har tidligere blitt både nummer tre og to på hoveddistansen i Mont Blanc Marathon. I år fikk han gleden av å gå helt til topps. Løypa var på grunn av koronatilpasning noe kortere enn normalt og målte ca. 38 km. Men med forsering av to ordentlig fjell bød den likevel på utfordinger nok.

– I dag var det virkelig hardt. De 10 første kilometerne var de verste, og fram til Le Tour fikk jeg virkelig pusha grensene mine. Jeg måtte kjempe siden åpningsfarten var så høy, fortalte Stian etter løpet.

Men ned fra det første store fjellet gikk det bedre, og gradvis fikk nordmannen kontroll på både tempoet og konkurrentene.

– Fra Flegere kunne jeg jeg nyte opplevelsen – det var helt fantastisk – men jeg var ikke sikker på at jeg kunne holde unna før på den aller siste kilometeren. Da visste jeg at det kom til å gå bra, sa Stian som til slutt hadde drøye 2 minutters forsprang til italienske Magnini Davide på andreplass. Vinnertida på den noe korte, men akk så bratte maratonen ble på 3.18.08. Løypa har ca. 3000 m høydemeter stigning og ca. 2000 høydemeter fall.

Også Anders Kjærvik og Eirik Solem fullførte på gode tider og ble henholdsvis nummer 28 og 40.



Maratonløpet var det andre løpet i årets Golden Trail Series. Stian Angermund vant også det første og ligger dermed veldig godt an i sammendraget. Neste løp i serien er Dolomyhts Run i Italia 18. juli.



​Stian Angermund fikk testa både fart og tekniske ferdigheter i den varierte maratonløypa i Chamonix. (Foto: arrangøren)



2. og 10. plass på Eli Anne Dvergsdal

Maude Marthys fra Sveits var raskest av kvinnene i maratonløpet med 3.51.04. Her ble Eli Anne Dvergsdal nummer ti med 4.22.22 – etter en heller tung opplevelse. Godt mulig var det det gode løpet i KM Vertical to dager tidligere som satt i. Da ble hun nummer to, drøye 3 minutter bak franske Elise Poncet. Etter maratonløpet skrev Eli Anne følgende på Facebook:

"Hadde forberedt meg så bra for Mont Blanc Marathon, og så følte jeg meg så sliten gjennom hele løpet at jeg lurte på om jeg ville klare å komme meg til mål. Jeg er veldig skuffa over både følelsen og beina i dag, men slik er livet – gode dager og dårlige dager. Kom i mål på tiendeplass. Takk til alle som heia og støtta meg."



Eli Anne Dvergsdal hadde en mye bedre opplevelse under Vertical-løpet der hun løp og klatra med et smil om munnen og ble nummer to. (Foto: arrangøren)



Maraton menn 1 Stian ANGERMUND M0 H 03:18:08 00:00:00 NOR (Norvège) 2 Magnini DAVIDE SE H 03:20:10 00:02:02 ITA (Italie) 3 Bartlomiej PRZEDWOJEWSKI SE H 03:23:23 00:05:15 POL (Pologne) 4 Rémi BONNET SE H 03:27:14 00:09:06 SUI (Suisse) 5 Francesco PUPPI SE H 03:28:18 00:10:10 ITA (Italie) ... 28 Anders KJÆREVIK SE H 04:04:47 00:46:39 NOR (Norvège) 40 Eirik SOLEM SE H 04:24:53 01:06:45 NOR (Norvège) Maraton kvinner 1 Maude MATHYS SE F 03:51:04 00:00:00 SUI (Suisse) 2 Anais SABRIÉ SE F 04:00:17 00:09:13 FRA (France) 3 Blandine L'HIRONDEL SE F 04:07:31 00:16:27 FRA (France) 4 Daniela OEMUS SE F 04:13:34 00:22:30 GER (Allemagne) 5 Marcela VASINOVA SE F 04:14:46 00:23:42 CZE 6 Marianne FATTON SE F 04:17:40 00:26:36 SUI (Suisse) ... 10 Eli DVERGSDAL SE F 04:22:22 00:31:18 NOR (Norvège) KM Vertical kvinner 1 Elise PONCET SE F 00:43:22 00:00:00 FRA (France) 2 Eli Anne DVERGSDAL SE F 00:46:33 00:03:11 NOR (Norvège) 3 Iris PESSEY SE F 00:46:39 00:03:17 FRA (France) 4 Laurie RENOTON SE F 00:47:36 00:04:14 FRA (France) 5 Margot RAVINEL JU F 00:48:06 00:04:44 FRA (France)



Det var også med fire norske deltakere på 23 kilometeren og ei norsk dame på 90 kilometeren. 10 kilometeren og parløpet Duo Etoile var i år uten norske deltakere. 3925 løpere starta på en av distansene, og 3713 av dem kom til mål. Av de startende var 871 kvinner og 3054 menn. Maratonløpet hadde flest deltakere med 1303 startende og 1250 fullførende.



23 km menn 1 Alex GARCIA CARRILLO SE H 02:09:11 00:00:00 ESP (Espagne) 2 Baptiste ELLMENREICH SE H 02:11:00 00:01:49 FRA (France) 3 Simon PACCARD ES H 02:11:19 00:02:08 FRA (France) 4 Titouan GALLAND ES H 02:11:58 00:02:47 FRA (France) 5 Baptiste FOURMONT ES H 02:13:28 00:04:17 FRA (France) ... 213 Espen JOHANNESEN M1 H 03:43:39 01:34:28 NOR (Norvège) 509 Espen OSALAND M2 H 04:41:26 02:32:15 NOR (Norvège) 23 km kvinner 1 Candice FERTIN SE F 02:34:29 00:00:00 FRA (France) 2 Lucille GERMAIN SE F 02:35:47 00:01:18 FRA (France) 3 Julia COMBE M0 F 02:37:33 00:03:04 FRA (France) 4 Jessica PARDIN SE F 02:39:47 00:05:18 FRA (France) 5 Alessandra SCHMID SE F 02:45:26 00:10:57 SUI (Suisse) ... 101 Karen OSMUNDSEN SE F 04:11:43 01:37:14 NOR (Norvège) 193 Trude HAALAND M3 F 04:41:25 02:06:56 NOR (Norvège) 90 km kvinner 1 Hillary GERARDI M0 F 11:54:11 00:00:00 USA (Etats-Unis) 2 Giuditta TURINI SE F 12:13:26 00:19:15 ITA (Italie) 3 Ekaterina MITYAEVA SE F 13:04:24 01:10:13 RUS (Russie) 4 Mélanie FINAS SE F 14:00:39 02:06:28 FRA (France) 5 Laure REBUFFET M0 F 14:41:53 02:47:42 FRA (France) ... 20 Vilde RIEKER SE F 17:40:54 05:46:43 NOR (Norvège)



Alle resultat



Sjøl om løpet i år gikk i juli, så ble det noe å snø å forsere. Her nærmer kvinne nummer to, Lucille Germain, seg mål på 23 kilometeren. (Foto: arrangøren)