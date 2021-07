Pressemelding fra Fjordløpet i Sandefjord



Vær med på gjenåpningen av løps-Norge med den tredje utgaven av Fjordløpet i Sandefjord.



Fjordløpet er et terrengløp over 10 kilometer som i hovedsak følger Kyststien fra start ved Langeby camping og til mål på kaien i Sandefjord i en fin, kupert og relativt tøff løype.



Fjordløpet følger i hovedsak Kyststien og har målgang på kaien i Sandefjord.



Fjordløpet har vært arrangert to ganger tidligere, første gang i 2018. Vinnere ble Bjørn Ekeberg og Ida Tiltnes, begge fra Tyrving. I 2019 var det Bjørnar Tho og Kine Gulliksen som var raskest.



Fjordløpets 10 km er ikke plassen for de som skal sette personlig rekord, men for de som er ute etter en flott opplevelse i grønne omgivelser og fin natur! Underveis får du bryne deg på byåser, sandstrand, asfalt, grus og terrengstier, gjennom skogen, over åskammer og flere steder med flott utsikt over fjorden.



Terrengløpet er relativt krevende, så nytt av året er at det også arrangeres en lettere 5 km og barneløp på ettermiddagen i området rundt Sandefjord stadion. I år kan man altså velge mellom en tøff eller lett variant - noe for enhver smak og samtidig et tilbud for hele familien.



Starten på Fjordløpet er ved Langeby camping.



Nye arrangører for Fjordløpet er Hverdagstreneren og Sportsmanden, som fortsatt har med de tidligere arrangørene i RaceTracker som garantist for god tidtaking og kvalitetssikring.



Sammen ønsker vi alle velkommen til Sandefjord lørdag 31. august!



Se Fjordløpets hjemmeside for løypekart, bilder og annen info.



