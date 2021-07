Icebug OutRun RB9X skal ha et totalt klimaavtrykk tilsvarende 9 kilo karbondioksid, noe som er veldig lavt til å være en løpesko. I forhold til vekten er:

29 prosent av skoen laget av resirkulerte materialer som resirkulerte PET-flasker og fiskegarn.

12 prosent biobaserte materialer.

Det som kanskje skiller seg mest ut er allikevel mellomsålen, som hos OutRun RB9X inneholder alger fra innsjøer.



For å få myke og støtdempende egenskaper består en tradisjonell mellomsåle av oljebasert EVA-skum. Det som Icebug har lykkes med å gjøre, er å erstatte en del av skoens EVA med materialet Bloom Foam som inneholder alger fra overgrodde innsjøer.



Og alt dette skjer samtidig med at skoen beholder alle egenskaper som kreves av en løpesko.



– Den enkle måten hadde vært å lage sko ved å bruke mye olje. Men det er ikke den riktige veien å gå. Gjennom å benytte oss av alger kan vi redusere vår bruk og avhengighet av olje, samtidig som vi får et lavere klimaavtrykk. Det er vinn vinn, sier Marie Thomasson, head of demand hos Icebug.



Renere vann der det trengs mest

Algene som brukes er hentet fra overgrodde vassdrag rundt om i verden, noe som betyr at man også renser vann der det trengs mest. Et par OutRun RB9X i størrelse 44 renser 74 liter vann og renser 47 kubikkmeter luft for karbondioksid.



– Dette er små steg, men om alle skoprodusenter gjorde det samme ville vi sammen utgjøre en veldig stor forskjell.



– Det er også derfor Icebug er den første sportsskoprodusenten som gjør rede for våre materialer og vår leverandørkjede. Det innebærer at informasjonen om alle materialer og hvor de kommer fra alltid finnes et klikk unna – selv for våre konkurrenter. Alle produsenter burde redusere sine klimaavtrykk, og om andre produsenter vil gjøre dette ved å kopiere vår metode er det bare bra. Alle vinner på at vi kommer nærmere nettonullutslipp, avslutter Marie Thomasson.



(Saken fortsetter nedenfor bildet)



Produsentens beskrive av Icebug OutRun

Icebug OutRun er en stiløpesko laget for komfort på lange distanser. Brukerne varierer fra rekreasjons-stiløpere som ser etter komfort, støtte og stabilitet, til de mer erfarne som løper milevis som del av grunntreningen. Den lette overdelen av polyester gir i kombinasjon med snøresystemet en nesten customtilpasset passform. Den tettsittende passformen setter man spesielt pris på i lange nedoverbakker, og tåboksen er samtidig romslig nok til at føttene kan utvide seg gjennom en lang tur. Sølebeskytter rundt hele foten beskytter når stien blir teknisk. BUGforce mellomsåle gir stor retureffekt og god demping, en kombinasjon som betyr myke landinger, men allikevel energi i frasparkene. Vridningsstivheten støtter på ujevnt underlag mens Rock Shield beskytter i steinete terreng. Knastene er utviklet for lette stier og grusveier, og RB9X® gummiblanding gir enestående grep på både solfylte og regnfulle dager.



Veil. pris: 1499 kr



Icebug OutRun herremodell veier 305 gram og har et dropp på 7 mm.





Icebug OutRun damemodell veier 265 gram og har et dropp på 7 mm.