Det er nok mange som ser for seg et rivende oppgjør mellom Timothy Cheruiyot og Jakob Ingebrigtsen når det blåses til start klokka 20.32 fredag kveld. Hvordan det går, vil blant annet avhenge av hvor mye halsbetennelsen har satt Jakob tilbake.

– Han begynte å bevege seg på lørdag kveld. Han har ikke trent i noen særlig grad, men har holdt seg i gang. Legene er litt ulne, men de er enige om at det verste som kan skje er at han ikke presterer så godt som han vil. Da stiller vi til start, rapporterer far og trener Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Noe helt klart inntrykk av hvor god Timothy Cheruiyot er i år, har vi heller ikke fått så langt. Han har ganske greit vunnet to Diamond League-stevner der Jakob Ingebrigtsen ikke har vært med, mens han måtte nøye seg med fjerdeplass i det kenyanske mesterskapet. Fremdeles er det usikkert om han får løpe i OL. Så langt har Timothy slått Jakob i alle interne møter, og dette blir en generalprøve før OL.

Men godt mulig kan flere blande seg inn i kampen om seieren. Australske Stewart McSweyn viste storform da han vant Drømmemila under Bislett Games. Da ble Marcin Lewandowski nummer to, og blir farten ikke alt for høy underveis, blir polakken vanskelig å slå.

Filip Ingebrigtsen viste prov på god form på 3000 meteren på Bislett, men mente da at han ennå ikke hadde den farten som skulle til for å henge med på 1500 m. Det blir spennende å se om ei uke til med trening har hjulpet.



Stevnet i Monaco byr også på mange andre godbiter. På kvinnenes 800 m har alle løperne pers under 1.59, og alle unntatt ei har løpt så fort også i år. Britene Laura Muir og Jemmie Reekie møter formsterke Rose Mary Almanza fra Cuba og Natoya Goule fra Jamaica pluss en rekke andre klasseløpere. Verken Hedda Hynne eller Lovisa Lindh er med denne gangen.

800 m-feltet for menn er ikke stort dårligere. Nesten alle har perser mellom 1.42 og 1.45, og det er i utgangspunktet ganske så åpent. Om noen seierskandidater skal trekkes fram, så kan vi nevne kenyanske Ferguson Rotich, britiske Elliot Giles, polske Patryk Dobek, Clayton Murphy fra USA og Nigel Amos fra Botswana. Dobek som fram til og med i fjor satsa på 400 m hekk, har i år kommet som et skudd på 800 m.

Så blir det sjølsagt spennende å se hva hekkekongen sjøl, Karsten Warholm, finner på i Monaco. Banen er kjent for å være rask, og det har også karen fra Ulsteinvik ord på seg for å være.



NRK1 sender fra klokka 19.55, mens NRK2 tar over klokka 20.40.



Karsten Warholm senka verdensrekorden på 400 m hekk til 46,70 under Bislett Games. Kan det gå enda fortere i Monaco? (Foto: Samuel Hafsahl)