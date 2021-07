Men sjøl om de norske utøverne ikke var blanda inn i medaljekampen, fikk vi en severdig finale der mye skjedde underveis. Allerede etter 2-3 km la franske Pierre Bourdeau inn en fartsøkning som førte til at feltet delte seg i to. Simon Steinshamn var den av de norske som var mest offensiv, og han ble med i tetfeltet. Erik Gundersen og Trym Tønnesen ble værende i gruppe to.

Bourdeau fikk raskt en ei luke til alle de andre på ca. 10 sekunder, men den ble aldri særlig større. Simon Steinshamn sklei etter hvert bakover fra hovedfeltet og ble passert av Trym Tønnesen som jobba seg oppover.

Sjøl om det ikke var så mye mer enn rundt 23-24 grader i skyggen, så var forholdene klamme etter det kraftige regnværet som hadde vært tidligere på dagen. Simon Steinshamn som hadde slitt med magevondt tidligere på dagen, ble kvalm og måtte stå av da han måtte spy.

De to andre norske fortalte til Kondis etter løpet at det ikke hadde vært lett å løpe fort slik de opplevde forholdene.

Også franskmannen som gikk solo, fikk merke sitt eget kjør, og en kilometer fra mål ble han tatt igjen og fraløpt av spanske Eduardo Menacho som hadde en sterk avslutning med 2.41 på siste 1000 m. Sølvet og bronsen gikk til de to franskmennene som ikke hadde dratt opp farten, mens Bordeau til sist havna på åttendeplass.

En annen som ikke fikk det til var svensken som ville ha vært klar favoritt om han hadde hatt fjorårsformen inne. Men Emil Millan de la Olivia er i år bare en skygge av den han var i fjor. Da løp han distansen på 28.23,21 mens han i år har vært over minuttet dårligere på sitt beste. I kveld endte det med DNF sjøl om farten i feltet var nokså moderat.

Vinnertida ble takket være den sterke siste kilometeren såpass god som 29.14,92, men for å ta medalje holdt det å løpe på 29.24. Elleve løpere klarte ei tid under 30 minutter, og Trym Tønnesen kom i mål på 30.21,60. Erik Gundersen som nylig løp på 29.58,79 under stadionmila, kom nå i mål på 31.07,01.



Trym Tønnesen og Erik Gundersen var et lite stykke bak sitt beste nivå rent tidsmessig, men de gjorde seg helt sikkert erfaringer som de kan ta med seg videre. (Foto: Kjell Vigestad)



10 000 m menn finale 1 ESP 29:14.92 PB MENACHO Eduardo 2 FRA 29:23.82 LE PALLEC Florian 3 FRA 29:24.40 GONDOUIN Valentin 4 ITA 29:25.56 SELVAROLO Pasquale 5 NED 29:29.02 MAAS Luuk 6 ITA 29:32.39 PB URSANO Luca 7 UKR 29:37.24 PB LONSKYY Vadym 8 FRA 29:38.39 BORDEAU Pierre 9 GRE 29:38.96 SB ANAGNOSTOU Marios 10 TUR 29:50.34 AMAÇTAN Ömer 11 IRL 29:53.06 MCGLYNN David 12 LAT 30:11.32 PB MEDVEDS Arturs Niklavs 13 TUR 30:13.26 CAN Hüseyin 14 NOR 30:21.60 TØNNESEN Trym 15 ISR 30:46.98 CHEKOLE Dereje 16 TUR 30:54.87 BASTUG Ramazan 17 NOR 31:07.01 GUNDERSEN Erik 18 POR 31:08.24 OLIVEIRA Luís 19 GBR 31:11.42 MELVILLE David NED DNF POLAK Max SWE DNF MILLÁN DE LA OLIVA Emil NOR DNF STEINSHAMN Simon IRL DNF NEILL Matthew NED DNF PEEMAN Maikel



Alle resultat



24 løpere stilte til start, og 19 av dem kom til mål. (Foto: Kjell Vigestad)



Simon Steinshamn var den av de norske som fulgte tetfeltet lengst, men uvelhet og kvalme gjorde at han valgte å bryte løpet. (Foto: Kjell Vigestad)