Tre ganger har hun løp under EM-kravet på 2.08 i år med 2.07.55 som det beste. Det er en forbedring på drøye 2 sekunder av fjorårspersen. Hun er definitivt i utvikling som 800 m-løper og jakter nok familierekorden som moren Tonje har på 2.05.54.



Da det tredje heatet startet var det klart at en tid ned mot 2.04 måtte til for å komme til finalen. Da var det bare en ting som måtte til, - å ta følge med feltet så langt som mulig og håpe på et lite under. Feltet passerte 400 m på 60,8 sekund med Tonje noen tiendeler sakere, men hun hadde kontakt. Og så gikk det som ofte går når åpningsfarten er litt for høy - det blir tungt på slutten. Solveig var selvsagt ikke fornøyd med 2.08.30, men hadde likevel fått en positive opplevelse. Kanskje likevel hennes beste løp for året med tanke på en harde åpningen og likevel komme i mål på en bra tid..





Heat 1: Finske Viola Westling ble nr. 3 i heatet med personlig rekord på 2.04.81 og hadde godt håp om å bli en av de to som kom til finalen på tid. Men det ble langt tøffere enn ventet å komme til finalen. (Foto: Kjell Vigestad)



Heat 1 - 800 m



Tett kamp: Det andre heatet ble vunnet på gode 2.04.05. Nr. 3 og 4 som løp på 2.04.50 og 2.04.52 kom heller ikke videre til finalen.. (Foto: Kjell Vigestad)

Heat 2 - 800 m





Heat 3: Solveig Vråle hadde havnet i det tøffeste heatet hvor fire løp under 2.04.31 og nådde inalen. (Foto: Kjell Vigestad)



Heat 3 - 800 m