Begge de norske jentene satte pers med drøye 2 sekunder. Christine Næss forbedra seg fra 4.23,13 til 4.21,03, mens Selma Engdahl gikk ned fra 4.24,30 til 4.22,01. Siste jente som sikra seg finaleplass løp på 4.19,55 så avstanden fram var ikke avskrekkende stor.



I begge heatene var åpningsfarten relativt moderat med 800 m-passering på 2.21. De to norske jentene løp billig inne ved lista, og de klarte også å være med på noe av den gradvise fartsøkningen som kom på de siste to rundene. Men da det virkelig dro seg til mot slutten, maktet de likevel ikke å være med, og de måtte begge nøye seg med en fin forbedring av persen.



For Christine Næss var det imidlertid en liten sjanse for at hun ville gå videre etter at hun var i mål som nummer åtte. De fire beste i hvert heat pluss de fire med de beste tidene ellers ville være finaleklar.



- Jeg hadde muligheten og kunne gått videre om det hadde blitt et lureløp i heat to, fortalte Christine til Kondis etter løpet. Marginen til finaleplass var det heller ikke på mer enn 1,5 sekund.



Christine Næss løp da hun var yngre godt på lengre distanser, og på spørsmål om hun vurderte å gå tilbake til det, svart Christine at hun likte 1500 meter best.



Selma Engdahl som er bare 20 år og kan rekke enda et mesterskap i U23-klassen, var veldig godt fornøyd med både opplevelsen og persen. Forhåpentligvis blir det en løper vi får se også i fremtidige i mesterskap.



Heat 1 ble vunnet av Klaudia Kazimierska fra Polen på 4.17,23, mens Agueda Munoz fra Spania var først i mål i heat 2 på 4.15,69.



Ca. 50 meter er løpt, og Selma Engdahl er i ferd med å finne en fin posisjon. (Foto: Kjell Vigestad)



Etter 8​50 m henger den norske representanten i heat 2 fremdeles godt med. (Foto: Kjell Vigestad)





Agueda Munoz fra Spania var først i mål i det andre heatet. (Foto: Kjell Vigestad)



380 m gjenstår for heat 1, og Christine Næss må se et par jenter passere seg. (Foto: Kjell Vigestad)



Teten i første heat nærmer seg målstreken etter en rask sisterunde. (Foto: Kjell Vigestad)





1500 m kvinner - heat 1



1500 m kvinner - heat 2



Alle resultat



Ingen grunn for Christine Næss til ikke å smile etter at hun har gjort sitt beste og perset med over 2 sekunder. (Foto: Kjell Vigestad)



Like blid var Selma Engdahl i mikssonen, og like god grunn hadde hun til å være det. (Foto: Kjell Vigestad)