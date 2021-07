- Vi gikk for medalje, og håpet på gull. Nå ble det sølv, og da må vi være fornøyde med det, sa Kasper Fosser etter dagens VM-stafett i Tsjekkia.

Da hadde nevnte Fosser sendt ut ankermann, Eskil Kinneberg, i tet på den siste etappen i de etter hvert så mørke skogene like ved Stare Splavy. Mørke skyer og regn gjorde det krevende å lese kart såpass seint på kvelden i den tette løvskogen.Kinneberg løste oppgaven bra, men fikk en bom og tapte noe tid. Dermed kom jagende Sverige, og Gustav Bergman, forbi. Til slutt var det snaue minuttet opp til Sverige på toppen av pallen. Dermed ble det altså sølv på trioen Gaute Steiwer, Kasper Fosser og Eskil Kinneberg på nest siste dag av VM.

- Jeg har nå 3 sølv fra dette VM og ett fra forrige, sa Kasper Fosser – etter avgjørelsen.

Underforstått at det er gullet han jakter når det handler om langdistanse fra samme arena i morgen. Sveits ble 3. lag i mål på dagens VM-stafett.

I damestafetten var det Norge som stakk av med bronsen:

- Det er stort. Etter to 4. plasser på rad i VM-stafett, er det godt med medalje, sa ankerkvinne Andrine Benjaminsen.

Hun løftet laget fra 6.- til 3. plass på den siste etappen:

- Jeg løper med en enorm selvtillit om dagen, så selv om jeg løper ut litt bak løper jeg offensivt og bra.

Det ga altså bronsemedalje til henne og de to søstrene Marie Olaussen og Kamilla Steiwer (tidligere Olaussen), som innledet for Norge. Her var det Sverige som vant klart foran Sveits. I morgen går altså den siste konkurranse på årets VM når det handler om langdistanse fra samme arena som i dag.

Kilde: Norsk orientering

Resultater

Menn 1 113:06 (1) Sverige +00:00 2 113:57 (2) Norge +00:51 3 115:06 (3) Sveits +02:00 4 115:28 (4) Finland +02:22 5 117:25 (5) Tsjekkia +04:19 6 121:56 (6) Ukraina +08:50 Damer 1 105:45 (1) Sverige +00:00 2 108:18 (2) Sveits +02:33 3 112:46 (3) Norge +07:01 4 112:58 (4) Nøytrale atleter fra Russland +07:13 5 113:14 (5) Tsjekkia +07:29 6 115:40 (6) Polen +09:55