Både Andrea Modin Engesæth og Vilde Våge Henriksen gikk videre til finalen på 3000 meter hinder sist torsdag. Førstnevnte kvalifiserte seg ved å bli nummer tre i sitt heat, mens Henriksen gikk videre på sin gode tid, til tross for at hun ble nummer ni i sitt heat. Du kan lese mer om kvalifiseringsløpet her.



En sterk 4. plass på Modin Engesæth

Det var som ventet Andrea Modin Engesæth, som var den sterkeste av de norske jentene. Med pers på 9:57,95 fra fjorårets NM i Bergen, og 10:05,22 i torsdagens forsøk, var vi spente på hvor godt hun kunne løpe, blant annet mot de sterke franske jentene.



Og, det startet veldig fint. Modin Engesæth fant seg en fin plass i 5.-7. posisjon den første halvdelen av løpet, og fikk en fin reise i rygg på blant andre Tait og Królik. Henriksen la seg bakerst i feltet, og hang fint med den første kilometeren. Omtrent halvveis begynte hun derimot å slippe en luke foran seg. Helt i tet løp franske Clavier og polske Królik lett og fint.



Da det gjenstod 3 runder og 1200 meter, ble det dannet en gruppe av 8 jenter i front. Modin Engesæth var komfortabelt med på 5. plass, mens Henriksen ble hengende litt lenger etter på halen. Dessverre ble fartsøkningen litt for stor for Modin Engesæth med to runder igjen, og hun var nødt til å slippe fire løpere avgårde foran seg. Hun ble dermed liggende litt i det berømte ingemannsland.



På sisterunden var historien den samme. Tre franske jenter og polske Królik skulle gjøre opp om medaljene, mens Modin Engesæth fortsatt løp alene mellom gruppene. Sterkt gjort. Og faktisk klarte hun å berge posisjonen helt inn. Det skulle også vise seg å holde til 4. plass, ettersom den franske forhåndsfavoritten Palou kastet inn håndkledet i siste sving. Helt i tet var det Flavie Renouard som hadde mest krutt igjen, og som dermed løp Frankrike inn til gullmedalje. Królik ble nummer to, og Clavier ble nummer tre.



Vår andre jente, Vilde Våge Henriksen, valgte også å gi seg underveis, og det er i skrivende stund uvisst hvorfor hun ikke kunne fullføre. Det samme gjelder Palou fra Frankrike.





To medaljer til Franrike. Gull til Flavie Renouard, bronse til Aude Clavier. (Foto: Kjell Vigestad)



Resultater // 3000 meter hinder for kvinner

Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1162 RENOUARD Flavie Frankrike 9:51,02 2 1381 KRÓLIK Kinga Polen 9:52,59 3 1145 CLAVIER Aude Frankrike 9:58,58 4 1359 MODIN ENGESÆTH Andrea Norge 10:03,50 5 1192 TAIT Sarah Storbritannia 10:04,53 6 1334 KARINAUSKAITE Greta Lituaen 10:05,84 7 1225 SCHNEIDERS Paula Tyskland 10:11,67 8 1193 THORNER Elise Storbritannia 10:12,41 9 1441 HÄRING Sibylle Sveits 10:16,94 10 1486 SAMUELSSON Julia Sverige 10:19,76 11 1409 TABORDA Laura Portugal 10:23,39 12 1085 ARBEO June Spania 10:24,08 13 1477 LILLEMO Emilia Sverige 10:26,34 1160 PALOU Claire Frankrike DNF 1356 HENRIKSEN Vilde Våge Norge DNF



