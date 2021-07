Norges to representanter i A-heatet på 5000 meter, har en tendens til å prestere på ganske likt nivå. Magnus Tuv Myhre har en personlig rekord på 13:38,69, og Simen Halle Haugen har 13:37,74. Begge er satt i år. Jevnt ble det definitivt også under dagens finale under U23-EM i Estland.



Fulgte hverandre til døra

Det gikk relativt rolig for seg til å begynne med i dag, og den første halve delen av løpet var runft 20 løpere samlet. Så var det en ire som stakk og splittet opp hele feltet. Han hadde en god ledelsen i flere runder før han sprakk og kom etter de norske. Det var som nevnt varme forhold i Estland i kveld, og med tanke på at det også ble et løp med noe ujevn fart, så leverte Tuv Myhre og Halle Haugen langt bedre enn de selv mente etter løpet. til tross for at de var over 20 sekunder bak sine personlige rekorder.



Første 1000 meter ble passert på 2:52,07 (Tuv Myhre) og 2:52,41 (Halle Haugen).

2000 meter ble passert på 5:40,16 og 5:40,34.

3000 meter ble passert på 8:26,17 og 8:26,61

4000 meter ble passert på 11:14,32 og 11:15,23



De to norske la inn en spurtduell på oppløpssida, noe som gjorde at begge snek seg under 14.00. Riktignok med bare en hundredel for Simens vedkommende. Magnus krysset målstreken først på 13:59,56, mens Halle Haugen noterte 13:59,99. "Godt under 14 der altså". Seieren gikk til Mohamed Mohumed fra Tyskland på 13:38,69. Andreplass gikk til spanske Aarón Las Heras på 13:43,14 og tredjeplass gikk til Baldvin Magnusson fra Island som perset med 13:45,00.



I B-heatet var vi representert med 22 år gamle Mathias Flak, som har en personlig rekord på 13:58,55. Han hadde selvfølgelig også de samme varme forholdene og endte i dag på 14:29,61. Det var 27 sekunder bak vinneren fra Italia, Francesco Guerra, på 14:02,63, som var pers for hans del.





Pottesure norske finalister: "Elendig og dritdårlig" var alt vi fikk ut av Norges to i dagens A-finale på 5000 meter i Estland. Det var helt umulig å lokke fram et lite smil av guttene som hadde ambisjoner om å ta medaljer. (Foto: Kjell Vigestad)



Starten: Magnus Tuv Myhre gikk rett i tet mens Simen Halle Haugen startet litt mer beskjedent. (Foto: Kjell Vigestad)





Mathias Flak sleit også med varmen i B-heatet og var nok også misfornøyd over å løpe 30 sekunder saktere enn en fersk pers på 13.59. (Foto: Kjell Vigestad)

Resultater // 5000 meter A-heat

Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 438 MOHUMED Mohamed Tyskland 13:38,69 2 304 LAS HERAS Aarón Spania 13:43,14 3 501 MAGNUSSON Baldvin Island 13:45,00 (NR) 4 418 MORTIMER Thomas Storbritannia 13:48,67 5 104 LE PALLEC Florian Frankrike 13:56,74 6 587 TUV MYHRE Magnus Norge 13:59,56 7 584 HALLE HAUGEN Simen Norge 13:59,99 8 103 GONDOUIN Valentin Frankrike 14:03,46 9 211 GRIMARD Guillaume Belgia 14:04,37 10 395 AKERS Isaac Storbritannia 14:07,07 11 498 POWER Michael Irland 14:10,04 12 578 VERBAANDERT Tim Nederland 14:13,61 13 307 LÓPEZ Antonio Spania 14:42,07 14 289 BRAVO Diego Spania 15:04,66 414 LEONARD Rory Storbritannia DNF

Resultater // 5000 meter B-heat

Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 524 GUERRA Francesco Italia 14:02,63 PB 2 512 CAVAGNA Alain Italia 14:02,83 3 106 ANAGNOSTOU Marios Hellas 14:06,94 PB 4 109 CHEKOLE Dereje Israel 14:14,10 5 120 WIACEK Aleksander Polen 14:22,09 6 125 AMACTAN Ömer Tyrkia 14:22,90 7 609 AMARAL Rogério Portugal 14:23,29 8 701 ISMAIL Omar Sverige 14:25,05 9 490 MCELHINNEY Darragh Irland 14:25,38 10 121 AMARAL Rúben Portugal 14:27,96 11 580 FLAK Mathias Norge 14;29,61 12 616 FIGUEIREDO Alexandre Portugal 14:45,09 13 444 SCHREML Elias Tyskland 14:53,59 14 697 GUSTAFSSON Jonatan Sverige 15:12,72 15 340 SOO Andry Estland 15:51,89



