I år som i fjor vart det sprunge raskt i den krevjande 53 km lange løypa mellom Førde og Rivedal, ein trasé som består av 13 km grus, 20 km asfalt og 20 km terreng. Samla høgdemeter er om lag 2 000. Vinnartida blant herrane var 5 timar og 20 minutt, medan raskaste kvinne berre var minuttet bak. Målfrid Hermansen sprang inn til siger på 5 timar og 21 minutt og slo dermed sin gamle løyperekord med eitt minutt. Dei siste i mål brukte 13 timar og 45 minutt.





Det var godt å komme i mål på en varm dag. (Foto: Oddveig Lyngstad)

I fjor kom 88 deltakarar i mål. Den gongen var Enivest Sunnfjord Ultra eit kjærkome høve for mange til å få springe med startnummer på brystet, sidan så godt som alle løp var avlyste. I år blir det heldigvis arrangert mange løp i konkurranse med Enivest Sunnfjord Ultra, så alt i alt meiner arrangøren av løpet har fått fleire og ikkje færre deltakarar i år enn i fjor.

Tre løparar braut i år, slik at talet fullførande hamna på 42. Det vanka premiar til dei tre beste blant kvinner og menn, og alle fekk deltakarmedalje og fullførar-t-skjorte. I mål var det stor stemning og servering av mat og drikke i regi av Rivedal bygdelag, som òg tilbydde aktivitetar som rebusløp for dei som venta på at løparane skulle kome i mål.

Resultatlista ligg ved nedenfor. Talet i parentes framfor namnet viser kva startnummer løparen hadde. Årets vinnar på herresida er Lars Øvrebø. Han vart nummer tre i fjor, og brukte eit kvarter lenger tid i år. På andre plass finn vi løpets eldste deltakar, Jens Ole Årdal. Han er 61 år og sette ny løypepers med 13 minutt. Tore Hammerø tok tredjeplassen.





Herrenes premiepall. (Foto: Oddveig Lyngstad)

Målfrid Hermansen vann for andre gong på rad. På andre plass finn vi Julie Vollum Bø. Ho sprang løpet for første gong i år. Ida Tidemand Slorafoss hamna på tredjeplass i sitt andre forsøk i denne løypa.





Kvinnenes premiepall, med Målfrid Hermansen på topp. (Foto: Oddveig Lyngstad)

Enivest Sunnfjord Ultra er eit arrangement som legg vekt på at samhald og idrettsglede. Det skal vere låg terskel for å delta og det skal koste lite å vere med. For å få det til, er arrangøren heilt avhengig av bidrag frå sponsorar. Hovudsponsoren Enivest bidreg kraftig, saman med anna lokalt næringsliv, slik at løpet har fått utvikle seg i ein endå meir profesjonell retning dette året.



Resultater herrer

Plass Navn Klubb Tid 1 (34) ØVREBØ , LARS Jølster IL friidrett 05:20:45 2 (57) ÅRDAL , JENS OLE Jølster 05:35:00 3 (45) HAMMERØ , TORE 05:59:00 4 (32) TAUGBØL , MARIUS 06:00:51 5 (09) DINGSØYR , SVERRE NESSE IL Høyang 06:01:37 6 (47) NOREVIK , ROBERT Norevik Terrengløparlaug 06:01:37 7 (36) KIRKEEIDE , GISLE JORDANGER 06:09:50 8 (48) OS , TORBJØRN Amalie i mitt hjerte 06:12:20 9 (41) ERIKSTAD , NILS TORE Guttegymmen 06:13:28 10 (55) FOLKVORD , PÅL Bergen kommunes idrettslag BIL 06:29:01 11 (37) BERGER , CATO 06:32:58 12 (40) SLETTESKOG , JON Haugesund Triatlonklubb 06:33:53 13 (27) REED , BJARTE Førde CK 06:40:53 14 (29) KVAMMEN , RAYMOND No team 06:46:11 15 (35) RISKA , SVEIN KJETIL Gti Friidrettsklubb 06:47:29 16 (51) KOLSTAD , MARTIN 06:53:56 17 (52) GUNDERSEN , BJØRNAR 06:53:56 18 (03) SYVERSEN , VEGARD VEGSUND Førde CK 07:02:00 19 (49) KOZMA , JANOS 07:24:30 20 (42) HORNNES , ATLE KRISTIAN DAHLGREN Førde Langlaufen 07:24:42 20 (43) HAUKELAND , BJØRN 07:24:42 22 (18) FJØRSTAD , THOMAS Bouvet 07:25:00 23 (58) NORDEIDE , EIVIND Mandag IK 07:37:09 23 (60) FRØHOLM , EIRIK IL Fri 07:37:09 25 (05) BUKKØY , JOACHIM FAGERLI 08:21:00 26 (53) ÅDNANES , KJELL ARNE 08:36:27 27 (10) EIDE , JARL EVEN Stryn 08:38:36 28 (50) EINEVOLL , MARTIN 08:52:00 29 (46) AAMODT , ODDBJØRN Bryne Triatlonklubb 11:01:13 30 (08) REED , EDVARD Førde CK 11:43:00 31 (24) TISTHAMAR , ANDRE Førde CK 11:43:00 32 (02) NYGÅRD , TOR EIRIK 12:02:04 33 (13) VINDHEIM , RUNE Førde CK 13:45:04 (16) SELVIK , TORMOD Kvammen DNF (33) TANGEDAL , KIM Kjeks DNF (25) TJØNNELAND , IDAR Førde IL DNS (26) HAUG , ANDREAS Kvammen IL DNS (30) ÅRDAL , ROLF DNS (31) VASSLIÅS , ASLE VIDAR Førde IL DNS (38) STRAUME , THOMAS DNS (39) DIETRICHSON , FREDRIK LUHR Morgonrode DNS (01) LYNGSTAD , TERJE Jølster IL DNS (20) MUNKVOLD , IBEN Banan DNS (22) KRÅKENES , HILMAR Almenning IL DNS (23) OPPEDAL , ØYVIND GAUSVIK Førde IL Friidrett DNS (14) LINDER , CHRISTIAN Dirtbag runners DNS (15) SKAUGE , FRODE CK Sotra DNS (06) REED , MATHIAS LOE Førde CK DNS (07) KRÅKENES , HEROLD Koksøy DNS

Resultater Damer

Plass Navn Klubb Tid 1 (59) HERMANSEN , MÅLFRID 05:21:00 2 (44) BØ , JULIE VOLLUM 06:34:07 3 (21) SLORAFOSS , IDA 06:34:36 4 (12) RAAEN , TONE 06:36:09 5 (56) LEIKVOLL , EDNA KARIN BOGE 06:44:40 6 (11) VÅGENE , LINA 07:48:51 7 (04) BERGSET , MALIN FRØYEN 08:21:00 8 (61) BY , EVA 09:39:31 9 (54) DRAL , MYRNA 13:45:04 (28) JÅSUND , BEATE DNF (17) SOLSVIK , KAROLINE DNS (19) DVERGSDAL , SYNNØVE DNS