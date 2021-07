Solskinnsmesterskap med overraskelser

På kort varsel overtok Estland U23-mesterskapet fra Bergen og klarte det fint. Det skyldes at de allerede hadde myndighetenes godkjennelse for U20-EM som starter nå torsdag, og kjørte samme Covid-19-opplegg som venter deltakere, ledere, funksjonærer og pressefolk i U20-EM. Det var 100 % munnbind-påbud for alle de rundt 2500 involverte og hyppig testing for Covid-19. Ikke bare måtte man stille med en helt fersk test tatt på forhånd i avreiselandet, men også under mesterskapet ble alle systematisk testet. Hvis det ikke ble gjort, ble akkrediteringen inndratt. Ved ankomst til stadion hver dag ble akkrediteringen sjekket for at tester var avlevert og var negative.



På første stevnedag, torsdag, var det varmt. Med tett på 30 grader pluss, ble det en tøff opplevelse for 10000 m-løperne. Men midt i formiddagsøkta kom det noen skikkelige tordenskrall og det lynte som om nedslaget var midt i presseteltet. Og så kom skybruddet. Det var så heftig at deltakere og funksjonærer forsvant umiddelbart og konkurransene som pågikk ble avbrutt helt av seg selv. Folk fra mange nasjoner fulgte uværet på norske yr.no og så at det ville passere ganske raskt. Etter en time startet stevnet igjen under blå himmel og en ssteikende sol.



Fredagen kom også en skikkelig regnbyge midt under finalene, men da uten at konkurransene ble stoppet. I lengde for menn ble det to hopp under gode forhold, så to til tre hopp i vanskelige forhold og så ett til to hopp i fint vær. Hadde ikke vår sølvvinner Henrik Flåtnes fått opp et skikkelig sistehopp, så hadde det kun blitt fjerdeplass. sjukamp-jentene satte imidlertid pris på regnværet mens de løp den avsluttende 800-meteren.



Lørdagen med finale på 3000 m hinder for kvinner ble den varmeste dagen. Da Andrea Modin Engesæth og Vilde Våge Henriksen statret var 34 varme grader i en skygge de ikke så noe til. Også for 5000 m-finalen ble det tøft selv om gradestokken seinere på velden "bare" viste 30 da løpet startet.



Strømmen forsvant: Da er det vanskelig å arrangere friidrettstevner. Deltakerne i 5000 m-finaler for kvinner sto klar til start da strømmen forsvant. Her venter de under en svart TV-skjerm i skyggen av noen store trær mens de håper at strømmen skal komme tilbake. (Foto: Kjell Vigestad)



Søndag var det beskjedne 24 grader og litt vind. Sånn sett perfekt vær for mange øvelser og ikke minst for tikjemper Markus Rooth som satte pers i tre av søndagens øvelser og årsbeste i de to siste. Men så skjedde det som ingen hadde ventet på. Strømmen på hele stadion forsvant. Ingen tavler viste hvem som hadde neste forsøk og tidtakingen fungerte ikke. Stevnet stoppet opp helt uten at noen sa fra det, for heller ikke høyttaleranlegget virket.



Det varte og rakk og ingen viste hva som hadde skjedd. Smått om senn fikk man fraktet ut noen manuelle tavler fra lageret og finalene i stav, spyd og høyde kom så vidt i gang igjen. Løperne i 5000 m-finalen for jenter hadde allerede marsjert inn og sto klar til start før strømbruddet. De ble ledet inn i skyggen under noen store trær og måtte vente der i mer enn en halvtime før det ble klart for start igjen.



Ingen klaget og alle tok forsinkelsene med godt humør. Et flott mesterskap til erstatning for det som var umulig å arrangere i Norge.



Årets kondis.no-reportasjer fra Tallinn:

Sverige best i Norden

Finland tok Nordens ene gull i mesterskapet og ligger øverst på staistikken nedenfor, men med hele seks medaljer gjorde Sverige det best. Den norske troppen kunne reise hjem med tre medaljer mot ingen i U23-EM i Gävle for to år siden.



24 land tok medaljer i U23-EM, Det vil si at halvparten av nasjonene som deltok fikk med seg hjem minst en medalje, I løpet av 13 U23-mesterskap har 42 nasjoner i det minst fått en medalje. Andorra fikk med seg sin aller første medalje da det ble bronse på 3000 m hinder for menn.



Romania, som har vært en av Europas ledende friidrettsnasjoner og har tatt 48 medaljer i de 12 foregående mesterskapene, fikk ingen i år. Russland har vært dominerende tidligere. Nå er landet utestengt på grunn av for dårlig dopingkontroll. Det de fire store nasjonene i sentral-Europa, Italia, Tyskland, Frankrike og Spania, som dominerte mens Storbritannia ikke gjorde det like godt som tidligere år.

Medaljestatistikken: