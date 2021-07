Arrangementsleder Tom Arne Akerholt bekrefter at Frank Løke lover ny løyperekord på Hof Toppers Duathlon 5 topper. Nåværende rekord ble satt i 2018 av Mathias Almenningen på den sterke tiden 2.25.31.



På Hof Toppers Duathlon sykler man til en angitt sykkelparkering, løper opp til en topp, registrerer seg på toppen, løper ned til sykkelparkeringen igjen og sykler til neste sykkelparkering osv. Løypa er hele veien godt merket.



To distanser

På grunn av korona arrangerer man i år bare de to korteste distansene, 5 topper og Løke Challenge (3 topper). Etter at Frank Løke har gjennomført rekordforsøket på 5 topper stiller han også til start på Løke Challenge.



På Løke Challenge er det 27 km på sykkel, 6 km til fots og 690 høydemeter. Her stiller alt fra den veltrente til den som gjennomfører bare for å ta en tur i Hof sin fine natur. På Løke Challenge er det også en egen El-sykkel klasse, hvor det ikke kåres noen vinnere.

3 Topper (Løke Challenge) er 27 km på sykkel, 6 km til fots og 690 høydemeter.

5 Topper er 36 km på sykkel, 10 km til fots og 1.600 høydemeter.

Begge distanser går i Hof sin fine natur.

Alle som gjennomfører Hof Toppers får deltagermedalje og "finisherskjorte".



Påmeldingsfrist 29. juli - ingen etteranmelding

Hof Toppers forholder seg selvsagt til de koronaregler som gjelder til enhver tid. Anbefalinger fra myndigheter og Norges Triatlonforbund vil bli fulgt.



Pr. i dag er det ca. 125 påmeldte, men Akerholt håper minst 250 deltagere stiller på startstreken i Hof lørdag 7. august.



Tidligere år har arrangøren tatt imot påmeldinger helt frem til løpsdag, men på grunn av korona vil det i år ikke bli anledning til etteranmelding etter påmeldingsfristen som er satt til 29. juli kl. 23:00.



Dermed gjenstår det å se om "actionfrank" klarer ny løyperekord og hvor høyt han i tillegg klarer å komme på resultatlisten på Løke Challenge.



Les også:

Action-Frank vant lengste løype i (våt) Hof Toppers Duathlon

Hof Toppers Duathlon arrangeres 7. august



Påmelding



Arrangementet hjemmeside



Hof Toppers på facebook





Fra starten på en av distansene i Hof Toppers 2018. (Arrangørfoto)