Samleside for Hornindalsvatnet Maraton



Hornindalsvatnet maraton blir i år arrangert laurdag 24. juli, for 29. gong (første løpet var i 1992).



Hornindalsvatnet maraton

Som dei føregåande åra er løypa nesten fri for trafikk. Den går til og frå den vesle bygda Otterdal i Hornindal. Bygda vart veglaus i 700 dagar etter "Dagmar". Vegen er bygd opp att med fast dekke og autovern. I hovudsak er det her den nye traseen for maratonløpet ligg. Både maraton, halvmaraton og 10 km går her.

Maraton spring først 2195 meter. Etter dette blir det fire gonger tur/retur Otredalen som ligg på nordsida av Hornindalsvatnet.

Halvmaraton spring først 1097,5 meter. Etter dette blir det to gonger tur/retur Otredalen.

10 km startar på målstreken og deretter ein gong tur/retur Otredalen.

Minimaraton (4219,5 m) startar og går i mål på Hornindal Idrettspark.