Totalt var det fire heat på denne øvelsen, og de tre beste fra hvert heat ble direkte kvalifisert for semifinale i morgen. I tillegg ga de fire beste tidene kvalifisering.



I det aller første heatet, hvor vi ikke hadde nordmenn i feltet, så det lenge ut til at Szabo fra Ungarn skulle ta heatseieren, men Tsjekkias Sadek kom veldig sterkt på slutten. I Heat 3, som også gikk uten nordmenn, var Werro fra Sveits den soleklare favoritten. Hun ledet også hele veien, og løp komfortabelt inn til førsteplass og sikkert avansement. Hun så svært sterk ut. Med personlig rekord på 2:02,32 er hun fortsatt en av favorittene på øvelsen.



Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg

Wahlberg fikk en god start og posisjon i feltet på den første runden. Hun virket offensiv og fin. Første runden ble passert på cirka 61 sekunder. Ut på andre runden holdt hun fortsatt posisjonen sin, bak blant annet greske Deligiani, som holdt farten oppe. Felt-favoritten Rosamilia holdt andreplass hele veien. Ut på oppløpet fikk Wahlberg press fra portugisiske Gomes, men holdt fint unna. Til slutt var det Deligiani som havnet utenfor de direkte kvalifiserte, til tross for det var hun som dro omtrent hele løpet (hun kvalifiserte seg dog på tid). Veldig godt løpt av Wahlberg, og det ble personlig rekord med 2:05,56. Og selvfølgelig - semifinaleplass i morgen.



Starten går for Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg. (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1503 ROSAMILIA Valentina Sveits 2:05,42 Q 2 1420 WAHLBERG Sigrid Bjørnsdatter Norge 2:05,56 Q PB 3 1454 GOMES Camila Portugal 2:05,59 Q PB 4 1270 DELIGIANNI Elli-Eutychia Hellas 2:05,63 q 5 1310 O´NEILL Maeve Irland 2:07,91 q PB 6 1483 SIKIMA Dunja Serbia 2:10,97



Passering første runde på 61 sekunder. (Foto: Kjell Vigestad)



Wahlberg spurter mot Gomes fra Portugal og Deligianni fra Hellas. (Foto: Kjell Vigestad)



En fonøyd Wahlberg i mikssonen etter at kvalifiseringen var klar. (Foto: Kjell Vigestad)



Pernille Karlsen

Også Karlsen fikk en fin tredjeplass fra start og gjennom mesteparten av løpet. Et øyeblikk ble hun noe innestengt på andre halvdel av førsterunden, men det gikk seg raskt til. Ved passering var det klart at dette fjerde heatet var klart tregest, og Karlsen var derfor avhengig av å bli blant de tre beste. Gjennom siste sving og ut på oppløpet ble det etter hvert klart at de tre første jentene ville klare kvalifiseringen, da distansen til fjerdeplass ble stor. Soleklart avansement for også Karlsen. Tiden hennes ble 2:08,13.



Starten går for Pernille Karlsen. (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 1576 ZHULZHYK Svitlana Ukraina 2:07,81 Q 2 1391 KNIJNENBURG Anne Nederland 2:08,04 Q 3 1411 KARLSEN Pernille Norge 2:08,13 Q 4 1079 STEINSOVA Adela Tsjekkia 2:09,62 5 1471 KLOJCNIK Petja Slovakia 2:10,25 6 1465 TALPIS Larisa Paraschiva Romania 2:20,18 7 1134 TIIK Merili Estland 2:21,24



Pernille Karlsen i mikssonen etter løpet. (Foto: Kjell Vigestad)