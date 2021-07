I ettermiddag var det kvalifiseringsrunde til finale, på 1500-meteren i Estland. Til sammen 12 løpere skulle til finale, og det var de fire beste i hvert heat som gikk videre, sammen med de 4 beste tidene deretter. For våre norske håp, ble det litt for tungt mot slutten. Men selv om det ikke gikk denne gangen, skal vi huske at Benjamin og Andreas har årene foran seg, med sine henholdsvis 17 og 15 år.



Benjamin Olsen klar til start (Foto: Kjell Vigestad)



Benjamin Olsen

De to nordmennene løp i hvert sitt heat, og i dette første fant vi Olsen. Rett etter start havnet han innpakket midt i feltet, og ség etter hvert bakover til halen. Det var et helt samlet felt den første halvdelen av løpet, og det så ut til at Olsen fikk en relativt billig reise. Men, han hadde mye folk foran seg, og det ville kreve litt å avansere fremover.



Ut på tredje runde lå han fortsatt blant de bakerste, men begynte etter hvert å plukke plasser. Dog ble han løpende en god del i bane 2. Ut på siste runde ble det noe dytting, som tydelig gikk ut over vår mann Olsen. Han havnet i tredje bane, og hadde ikke drømmeposisjon bortover siste langside. Han måtte etter hvert slippe en liten luke foran seg, og fikk det tydelig tungt. Ut på oppløpet så han semifinaleplassen forsvinne. For denne gang. Rak fra Polen tok seieren på 3:50,04. Benjamin Olsen ble til slutt nummer 10, med 3:58,04.



Benjamin Olsen etter 40 meter. (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 574 RAK Filip Polen 3:50,67 Q 2 333 MCLUCKIE Henry Strobritannia 3:50,89 Q 3 317 EWING Joe Strobritannia 3:50,95 Q 4 256 HEIKKINEN Santtu Finland 3:50,96 Q ...10 547 OLSEN Benjamin Norge 3:58,04



Benjamin Olsen og resten av heatet. (Foto: Kjell Vigestad)





Det oppstod litt knuffing og slossing ut på den siste runden. Benjamin var midt oppi dette. (Foto: Kjell Vigestad)



Inn på siste runde og Benjamin avanserer. (Foto: Kjell Vigestad)



Andreas Fjeld Halvorsen

I heat 2 skulle vår andre deltaker løpe. Blant annet mot Kane Elliot fra Storbritannia, som hadde den klart beste persen i feltet, på 3:40,65. Oppskriftsmessig tok Bravo fra Spania og nevnte Elliot føringen. Fjeld Halvorsen havnet i bakre del av feltet og lå nest sist etter den første runden. En runde som gikk unna på 57 sekunder. Det ble egentlig et litt likt løpsopplegg som Olsen hadde i sitt heat. Det ble en del løping i bane 2, og det ble en lang vei rundt andre løpere. Ut på tredje runde, fikk Fjeld Halvorsen en fin posisjon på 7./8. plass. Med én runde igjen så vi at dette heatet løp omtrent 3-4 sekunder raskere enn forrige heat. På siste bortre langside var Fjeld Halvorsen nå på 9. plass, og inn i svingen måtte han gi en luke til de åtte løperne foran seg.



Først i mål kom Mihoubi fra Frankrike, på tiden 3:47,59. Heller ikke Fjeld Halvorsen klarte finaleplassen denne gangen.



Andreas Fjeld Halvorsen legger seg på halen av feltet etter omlag en runde. (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 296 MIHOUBI Ylies Frankrike 3:47,59 Q 2 538 VAN RIEL Rick Nederland 3:48,58 Q 3 446 MCPHILLIPS Clan Irland 3:48,67 Q 4 316 ELLIOTT Kane Storbritannia 3:48,78 Q 5 198 BLASI Victor Spania 3:49,16 q 6 352 EBBESKOTTE Moritz Tyskland 3:49,76 q 7 523 HENZ Vivien Luxemburg 3:50,35 q 8 113 KAMENSCHAK Kevin Østerrike 3:50,52 q ...11 542 FJELD HALVORSEN Andreas Norge 3:52,84



Fjeld Halvorsen forserer etter et par runder, men velger å gjøre det i bane 2 i svingen. Da blir det langt rundt. (Foto: Kjell Vigestad)



Én runde igjen, og Andreas prøver seg fremover igjen. (Foto: Kjell Vigestad)



Andreas Fjeld Halvorsen i mikssonen etter løpet. (Foto: Kjell Vigestad)