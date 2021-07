Fra dagens kvalifisering, skulle fem løpere fra hvert av to heat direkte til finale på lørdag kveld. I tillegg ville de med de 5 beste tidene deretter går videre.



Kristoffer Sagli

Med pers på 8:20,53 fra Trondheim litt tidligere i sommer, var Sagli en outsider i dagens sterke felt på 3000 meter i Estland. Den første runden gikk relativt rolig for seg, og Sagli plasserte seg i bakre del av feltet. Der ble han også egentlig liggende hele løpet. Den første kilometeren gikk på 2:54. Den andre gikk to sekunder raskere, på 2:52. Inntil det gjenstod en runde, så Sagli egentlig ganske komfortabel ut. Men, det er selvfølgelig vanskelig å bedømme hvor mye krefter han hadde igjen. Litt før passering siste gang, måtte han gi fra seg en luke. Noen meter lengre frem snublet Kazan fra Tyrkia i sine egne ben. Han lå på det tidspunktet på 3. plass. Sagli kom seg greit forbi.



Melloy fra Storbritannia vant heatet på 8:25,32, foran Barnicoat (også fra Storbritannia). Kristoffer Sagli løp i mål på 9. plass i heatet, og tiden 8:31,72.



Kristoffer Sagli legger seg på halen av feltet etter start. (Foto: Kjell Vigestad)



Heat nummer 2 ville avgjøre

Farten i heat nummer 2 ville avgjøre Saglis skjebne og finaleplass. Og fra start av gikk det saktere i dette siste heatet. Den første 1000-meteren gikk faktisk 5 sekunder roligere. Med andre ord, håper levde for Sagli. Dessverre ble farten skrudd opp en god del utover i løpet. Først i mål ble svenske Ahmed, med tiden 8:25,99. Han vant heatet foran Griggs fra Irland, som hadde dratt det meste av distansen. Men, det som er mest interessant for oss nordmenn denne gangen, er hvordan det gikk lengre ned på listen. Og, på 8. plass klarte Slapak fra Tsjekkia å lure seg inn foran Sagli sin tid, og dermed var håpet om finaleplass ute for vår mann. Synd!



Kristoffer Sagli etter løpet. Relativt fornøyd. (Foto: Kjell Vigestad)



Kvalifiserte til finalen

Plass Startnr. Navn Nasjon Tid 1 334 MELLOY Alex Storbritannia 8:25,32 Q 2 309 BARNICOAT Will Storbritannia 8:25,62 Q 3 690 ATAMANIUK Andrii Ukraina 8:25,76 Q 4 643 AHMED Sharmarke Sverige 8:25,99 Q 5 462 GUADIA Adisu Israel 8:26,01 Q 6 441 GRIGGS Nicholas Irland 8:26,04 Q 7 463 IVRI Matan Israel 8:26,21 Q 8 600 BOTOLIN Vid Slovenia 8:26,34 Q 9 531 FOKKENROOD Jesse Nederland 8:26,50 Q 10 370 MOHUMED Yassin Tyskland 8:26,81 Q 11 216 JIMENEZ Manuel Spania 8:27,01 q 12 123 KONTEH Noah Belgia 8:27,16 q 13 443 HARRINGTON Flonn Irland 8:28,91 q 14 342 ROBINSON Duncan Storbritannia 8:30,44 q 15 184 SLAPAK David Tsjekkia 8:31,47q