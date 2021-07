Norgescupen er tilbake i Ulvik igjen i år. Kvasshovden Opp var vertskap for motbakkecupen i 2010 og 2016. De påfølgende årene, 2011 og 2017 var det NM i motbakkeløp i Ulvik.



Ulvik IL legger "sjelen sin" i dette arrangementet. Totalt bidrar idrettslaget med over 80 frivillige funksjonærer på løpsdagen. Starten er i sentrum av Ulvik, mål på toppen av Kvasshovden 1025 meter over havet. Da er 7,5 km tilbakelagt.





Her er det ikke rom for feil, Ulvik IL har full kontroll på tidtakingen på toppen.



Foruten forhåndsfavoritt Thorbjørn T. Ludvigsen (t.v.), stiller alltid Varegg opp med bred tropp når vi snakker motbakkeløp. I år må vi merke oss ekteparet Lorenz Erland Linde og Sara Rebekka Færø Linde. Dette er virkelig sterke utfordrere som vil være med å kjempe om seieren og i alle fall topp 3.



Det er vanligvis mye folk på toppen når de beste i konkurranseklassen kommer til mål.





Speaker Kyrre Manger Kvåle og Bjørn Inge Aarsland (assistent) er på plass i år igjen for å gi informasjon underveis i konkurranseklassene til trimmerne som allerede har nådd toppen.





Johan Bugge og May Britt Buer jubler over norgesmesterskap i 2017. (Foto: Arne Dag Myking)





Karoline Holsen Kyte tok 2. plassen i 2018. Etter seier i sesongens 1. løp er hun naturlig favoritt på lørdag. Hun ser fram mot løpet lørdag.



- Eg synes det er veldig kjekt at motbakkecupen er i gang igjen! Veldig flott at arrangørane står på og arrangerer løp sjølv om det er litt ekstra utfordringar for tida.Det blir sett stor pris på blant oss løparar.



I årets cup tar eg eit løp om gangen, men prøver å få med dei fleste løpa i cupen om eg får det til å passe inn i kalenderen. Et ekstra bonus at NM går på heimebane, der stiller eg i alle fall opp.





Thorbjørn Ludvigsen er klar for å kjempe om seieren i Ulvik. En liten influensa har satt favoritten litt tilbake (i alle fall i eget perspektiv), men litt hvile har sikkert gjort godt for en veltrent kropp. De største utfordrerne (pr nå) kommer trolig fra egen klubb. Og et lite utropstegn ved Espen Roll Karlsen fra Gneist.





Værutsiktene er litt usikre, men det kan fort bli aktuelt med en frisk dusj etter løpet i år også. (Foto: Arne Dag Myking)





Selv om Anita Iversen Lilleskare er er blitt "veteran", forsyner hun seg fortsatt grovt fra premiefatet. I 2018 gikk hun helt til topps. Her med Eplemost fra lokale sponsorer.



Les mer om Kvasshovden Opp på løpets hjemmeside (klikk på link)