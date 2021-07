Fredag formiddag var det klart for kvinnenes forsøk på 1500 m. Direkte til søndagens finale skulle de fire beste i hvert av de to heatene, pluss de fire beste tidene deretter.



Heat 1 - Ingeborg Østgård

Først ut, i heat 1, var Ingeborg Østgård. 17-åringen fra Dalsbygda og Ren-Eng leverte et taktisk klokt løp. Hun lå hele veien inne ved lista i bane 1. I starten av løpet blant de bakerste i feltet. Etter 800 m lå hun helt sist.



Men på langsiden 500 m før mål, begynte hun å avansere i feltet som bestod av 13 løpere. 200 m før mål lå Østgård på 7. plass, og på oppløpssiden virket det som hun hadde god kontroll og løp seg opp og kjempet om 3. plassen - som hun også sikret seg. Favoritten til Mireya Arnedillo knep seieren med 10 hundredeler foran Fabiane Meyer med Østgård sekundet bak med 4.25,95.



Dermed var Østgård direkte videre til søndagens finale.



Etter målgang var Østgård godt fornøyd med løpet, men innrømmet at det kostet en del krefter å komme seg opp og fram på sisterunden. Men så taktisk klokt hun løp inne ved lista hele veien fram til 400 m gjenstod, så hadde hun krefter nok å ta av. Forhåpentligvis har hun mye krefter igjen til søndagens finale også.



​Ingeborg Øsrberg fra Ren-Eng greit videre til finalen. (Foto: Kjell Vigestad)



Resultater heat 1

Plass Navn Nasjon Tid 1 ARNEDILLO Mireya Spain 4:24.86 Q 2 MEYER Fabiane Germany 4:24.96 Q 3 ØSTGÅRD Ingeborg Norway 4:25.95 Q 4 NÄGELI Lilly Switzerland 4:25.99 Q 5 KALLABIS Jolanda Germany 4:26.78 6 FIGUEIREDO Rita Portugal 4:27.53 7 HIGHTOWER Anna Netherlands 4:27.68 8 MAGNELL-MILLÁN Alice Sweden 4:28.99 9 GRANDJEAN Lucie Belgium 4:30.50 10 PRATI Matilde Italy 4:32.62 11 YILDIRIM Hatice Turkey 4:36.25 12 SIKIMA Dunja Serbia 4:48.35 13 O'CONNOR Ava Ireland 4:55.84

Alle resultater





Start på heat 1 med Ingeborg Østgård på startstreken. Ut fra start legger hun seg inne ved lista og i bakkant av feltet. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter 350 m ligger Ingeborg Østgård inne ved lista og nesten bakerst i feltet. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter 700 m ligger Østgård fortsatt på halen av feltet. (Foto: Kjell Vigestad)





På sisterunden, her etter 1120 m, avanserer Østgård kjapt opp til 3. plass. (Foto: Kjell Vigestad)





Østgård løper kontrollert inn til 3. plass og er dermed klar for søndagens finale. (Foto: Kjell Vigestad)



Heat 2 - Sara Busic og Malin Hoelsveen

I heat 2 var det to norske deltakere: Sara Busic og Malin Hoelsveen. Som alltid har heat to fordelen av at de vet hvilke tider som trengs for avansere videre til finalen på tid.



Ut fra start la Busic seg på 6. plass, mens Hoelsveen la seg helt på halen av feltet.



Etter to runder ség Busic noe lengre bakover, mens Hoelssveen forsøkte å løpe seg litt opp. Men da klokka ringte, begynte Busic gradvis å løpe seg oppover i feltet. Og da oppløpssiden startet lå hun helt i tet.



På selve oppløpssiden virket hun å ha god kontroll om heat-seieren. Forhåpentligvis kostet det ikke mer enn at hun kan levere en minst like god prestasjon og avslutning i finalen til søndag. I så fall skal det bli spennende, for i forsøket imponerte Busic virkelig.



– Jeg så første heat og forventet at vi skulle løpe på omtrent samme tid. Jeg forsøkte underveis å holde meg blant de fire beste og fokuserte på meg selv inntil sisterunden. Da økte jeg farten. Det var ikke planlagt å vinne heatet. Det er artig at vi bli tre norske jenter i finalen. Det kommer til å bli kamp oss imellom. Vi er vant til å løpe og konkurrere sammen. Jeg er forberedt både på at det kan bli et taktisk løp og et hurtig løp, uttalte Sara Busic etter målgang.



Malin Hoelsveen, som er kun 16 år og dermed har potensial for mange framtidige mesterskap og kunne ta U20-EM som god mesterskapserfaring, kjempet seg inn til 7. plassen. Hun ble dermed ikke direkte kvalifisert til finalen, men siden heat 2 gikk raskere enn heat 1, så holdt Hoelsveens tid på 4.23,04 til å gå videre til finalen.



Og dermed har Norge 3 av 3 mulige jenter i søndagens finale på 1500 m for kvinner.



Resultater heat 2

Plass Navn Nasjon Tid 1 BUSIC Sara Norway 4:21.15 Q 2 SFARGHIU Maria-Talida Romania 4:21.30 Q 3 URBÁN Zita Hungary 4:21.41 Q PB 4 MARTINEZ Marina Spain 4:21.54 Q 5 HAUSDORF Lisa Germany 4:21.98 q 6 VANADZINA Kamilla Latvia 4:22.81 q PB 7 HOELSVEEN Malin Norway 4:23.04 q 8 SCISLOWSKA Julia Poland 4:23.21 q 9 GIUDICE Laura Switzerland 4:23.28 PB 10 PEERIK Sarah Netherlands 4:28.54 11 BAUMANN Sophie Switzerland 4:31.16 12 ALGERI Arianna Italy 4:32.37 13 RANDMA Anete Estonia 4:46.00

Alle resultater





Start på heat 2 med Sara Busic og Malin Hoelsveen på startstreken. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter 350 m. Hoelsveen bakerst i feltet på 11. plass, mens Busic ligger på 5. plass. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter 720 m. Busic på 7. plass, mens Hoelsveen er nr. 11. (Foto: Kjell Vigestad)





380 m igjen. Stadig tett felt. Busic nr. 4 og Hoelsveen på 10. plass. (Foto: Kjell Vigestad)





Mot mål. Busic jubler over seier i heatet. Hoelsveen kommer på 7. plass, men tiden hennes holder til avansement til søndagens finale. (Foto: Kjell Vigestad)



Resultater totalt

Plass Navn Nasjon Tid 1 BUSIC Sara NOR 4:21.15 Q 2 SFARGHIU Maria-Talida ROU 4:21.30 Q 3 URBÁN Zita HUN 4:21.41 Q PB 4 MARTINEZ Marina ESP 4:21.54 Q 5 HAUSDORF Lisa GER 4:21.98 q 6 VANADZINA Kamilla LAT 4:22.81 q PB 7 HOELSVEEN Malin NOR 4:23.04 q 8 SCISLOWSKA Julia POL 4:23.21 q 9 GIUDICE Laura SUI 4:23.28 PB 10 ARNEDILLO Mireya ESP 4:24.86 Q 11 MEYER Fabiane GER 4:24.96 Q 12 ØSTGÅRD Ingeborg NOR 4:25.95 Q 13 NÄGELI Lilly SUI 4:25.99 Q 14 KALLABIS Jolanda GER 4:26.78 15 FIGUEIREDO Rita POR 4:27.53 16 HIGHTOWER Anna NED 4:27.68 17 PEERIK Sarah NED 4:28.54 18 MAGNELL-MILLÁN Alice SWE 4:28.99 19 GRANDJEAN Lucie BEL 4:30.50 20 BAUMANN Sophie SUI 4:31.16 21 ALGERI Arianna ITA 4:32.37 22 PRATI Matilde ITA 4:32.62 23 YILDIRIM Hatice TUR 4:36.25 24 RANDMA Anete EST 4:46.00 25 SIKIMA Dunja SRB 4:48.35 26 O'CONNOR Ava IRL 4:55.84

Alle resultater



Tilbake til hovedartikkelen på kondis.no for U20-EM i Tallinn