Fredag formiddag var det klart for herrenes forsøk på 800 m. Direkte til lørdagens semifinale skulle de tre beste i hvert av de fire heatene, pluss de fire beste tidene deretter.



Heat 1 - Ole Jakob Solbu

Allerede i det første av totalt fire heat skulle Ole Jakob Solbu løpe. Det ville si at han ikke hadde noe tider å gå på fra tidligere heat og dermed helst burde komme blant de tre beste for å sikre seg en plass i lørdagens semifinale.



Solbu la seg ut fra start på halen av feltet. Første runde ble av Adrian Engstiler, som lå i tet, passert på 57.07. Solbu begynte å avansere da klokka ringte.



Da 200 m gjenstod lå han på 3. plass. På oppløpssiden ble det en tett kamp om de tre fremste plassene. Kun seks hundredeler skilte 1. og 3. plass. Solbu tok 2. plassen med 1.53,11 og gikk dermed direkte videre til morgendagens semifinale.



Selv om det så ut som han måtte kjempe om plasseringen og avansementet, uttalte Solbu selv etter målgang at det var kontrollert løping. Forhåpentligvis har han dermed ytterligere en fartsøkning å gi i semifinalen om det trengs.



Plass Navn Nasjon Tid 1 MEZIANE Yanis France 1:53.07 Q 2 SOLBU Ole Jakob Norway 1:53.11 Q 3 ENGSTLER Adrian Germany 1:53.13 Q 4 GARCIA David Portugal 1:53.33 5 QUINN Eoin Ireland 1:54.24 6 LAZZARO Giovanni Italy 1:56.29 7 JAN Žiga Slovenia 2:01.27

Ole Jakob Solbu startet i første heat. Det sikreste var dermed å kvalifisere seg direkte ved å komme inn blant de tre beste siden han ikke visste hvilke tider som kom til å holde til plass i semifinalen. (Foto: Kjell Vigestad)





Ut fra start. Solbu har kraft i frasparket. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter 400 m. Det går rolig og feltet er samlet. (Foto: Kjell Vigestad)





Solbu avanserer oppover i feltet når det er 360 meter igjen. (Foto: Kjell Vigestad)



Solbu inn til 2. plass og klar for semifinale på 800 m i morgen. (Foto: Kjell Vigestad)



Tilbake til hovedartikkelen på kondis.no for U20-EM i Tallinn