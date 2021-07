Den norske trioen Vebjørn Hovdejord, Tord Frank Ulset og Philip Anders Anthelme Massacand stilte med noen av de svakeste persene av de 23 løperne på 5000 m under U20-EM, men alle bør si seg meget godt fornøyd etter henholdsvis 7., 10 og 12 plass i et løp preget preget av knuffing i feltet før den danske storfavoritten Joel Ibler Lillesø satt opp farten en drøy km før mål.



Tre mann hadde bestenoteringer under 14 minutter av de 23 på startstreken i heten i Tallin fredag ettermiddag. Det var den danske Joel Ibler Lillesø som har en bestetid på 13.40 som oppskriftsmessig tok kommandoen fra start, men da han slapp seg ned ble det løpt i et tempo som hele feltet kunne følge.

Forskjellig løpsoplegg

Vebjørn Hovdejord plasserte seg i fremre halvdel av det tette feltet, men det krevde sitt av fokus og krefter. De to øvrige norske, Tord Frank Ulset og Philip Anders Anthelme Massacand, la seg på halen av feltet og slapp unna knuffing og posisjonering.



Tre runder før mål bestemte den danske favoritten ikke å ta noen sjanser og sørget for at feltet sprakk opp. Ingen av de norske var med i tetpuljen på åtte løpere, men alle avsluttet bra. Vebjørn Hovdefjord innhentet et par mann og sikret seg en flott 7. plass på 14.41.29. Joel Ibler Lillesø som har løpt minuttet raskere, hadde ikke overraskende mye å gå på og paraderte i mål på 14.32.93 etter å ha jublet på oppløpet. Sølvet gikk til spanske David Cantero og bronsen til tyskeren Bastian Mrochen.



Det danske løpstalentet uttalte etter løpet at han har Jacob Ingebrigtsen som sitt forbilde. Han vil løpe mer 1500 meter i fremtiden, men at han valgte 5000 m denne gangen pga. at han mangler fart.

Resultater 50000 m: Plass Navn Nasjon Tid 1 LILLESØ Joel Ibler DEN 14:32.93 2 CANTERO David ESP 14:33.55 3 MROCHEN Bastian GER 14:34.04 4 AYALE Derba ISR 14:36.38 5 PERRIN Osian GBR 14:39.18 6 CASEY Dean IRL 14:40.74 7 HOVDEJORD Vebjørn NOR 14:41.29 8 MIGALLON Jaime ESP 14:46.78 9 KAZAN Devrim TUR 14:46.97 10 ULSET Tord Franke NOR 14:47.37 11 LAADJEL Abdel IRL 14:50.07 12 MASSACAND Philip NOR 14:51.38 13 FÖRSTER Tom GER 14:54.39 14 HREBACKA Matej CZE 14:54.84 15 ABEBE Dego ISR 14:55.83 16 MARSHALL Alastair GBR 14:57.44 17 PRIEGO Mario ESP 14:58.03 18 BERGENTZ Wilhelm SWE 14:58.56 19 SEINGIER Théo FRA 15:01.65 20 GALLO Nicolò ITA 15:03.30 21 MORGAN Callum IRL 15:15.52 22 AMARO João POR 15:33.68 ŠLAPÁK David CZE DNF



Alle resultater



Tilbake til hovedartikkelen på kondis.no for U20-EM i Tallinn