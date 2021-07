Dag 3 av 4 i Europamesterskapet for U20 har kommet, og først ut av våre norske utøvere, var Ole Jakob Solbu på 800 meter. Han kvalifiserte seg ved å løpe et godt og kontrollert løp fredag formiddag, hvor han ble nummer to. De tre beste gikk direkte videre til dagens semifinale. Løpstiden hans i går var 1:53,11. Han har en personlig rekord fra stadiomila i Kristiansand i år, på 1:47,61.



Imponerende løpt av Solbu

Semifinalen gikk over to heat, og vår mann Solbu løp i det første. Med andre ord, han ville ikke ha noen tider å løpe på - og en direktekvalifisering på plassering var ønskelig. I feltet hadde Solbu den nest beste tiden hittil i år, kun bak polske Lewalski, som har løpt 1:46,72 i år.



Etter start la Solbu seg på halen. Farten i front var av det raskere slaget, og man tenkte at Solbu måtte jobbe en del for å være med. Historien skulle vise at han ikke var så skjelven i shortsen på dette tidspunktet. Ved passering en runde, viste klokka 53:43. God fart! Solbu var på nest siste ved denne passeringen.



Ut på siste runde forsvant Kronbergs fra Estland bakover. På siste langside var Solbu fortsatt bakerst i det resterende feltet, men så begynte innsankingen av plasser. Han løp en imponerende sving i bane 2. Feide forbi de fleste, og de han ikke tok i svingen - sparte han til oppløpet. Inn mot mållinja kunne han kontrollert slakke av litt, og innkassere en solid 1. plass i heatet, og selvfølgelig avansement til morgendagens finale. Svært godt løpt av Solbu, og vinnertiden 1:48,30 var god. Vi var litt redde for at det ble for tungt å forsere såpass mye, såpass langt ut i banen i svingen, men det gikk.



Etter løpet kunne Solbu fortelle til Kondis, at han hadde full kontroll underveis, og stolte hundre prosent på spurten sin.



Solbu lå nest sist opp mot passering en runde. (Foto: Kjell Vigestad)

Heat 1

Plass Navn Nasjon Tid 1 SOLBU Ole Jakob Norge 1:48,30 Q 2 HOWELLS Daniel Storbritannia 1:48,47 Q 3 LEWALSKI Kacper Polen 1:48,48 Q 4 ARAS Mevlüt Tyrkia 1:49,29 q PB 5 MARQUES DE ANDRADE Thomas Franrike 1:49,99 q 6 WYDERKA Maciej Polen 1:50,87 7 KRONBERGS Uku Renek Estland 1:54,80 ENGSTLER Adrian Tyskland DQ



Passering halvveis. (Foto: Kjell Vigestad)





Etter 550 meter er Solbu fortsatt nest sist i feltet. (Foto: Kjell Vigestad)





Midt i siste sving. Solbu har startet jakten på finaleplass. Forserer og ligger på femte her. (Foto: Kjell Vigestad)





Ut i bane 3 på oppløpet og passerer resten inn mot mål. (Foto: Kjell Vigestad)



Heat 2

I det andre heatet gikk det noe roligere, og Solbu fikk den beste tiden totalt i semifinalen. Allikevel ble det vist sterk løpingen også av vinneren i dette heatet. Polske Krzysztof Róznicki cruiset inn til overlegen seier på 1:48,54.



Den polske favoritten Krzysztof så sterk ut i heat 2. (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Navn Nasjon Tid 1 RÓZNICKI Krzysztof Polen 1:48,54 Q 2 MEZIANE Yanis Frankrike 1:49,36 Q 3 JOHNSON Henry Storbritannia 1:49,73 Q 4 CARRANZA David Spania 1:50,20 5 WIPFLI Ramon Sveits 1:50,38 PB 6 PERNICI Francesco Italia 1:50,63 7 WITTMANN Felix Tyskland 1:50,71 8 ANSELMINI Paul Frankrike 1:57,82