En svært spennende finale stod på programmet under U20-EM i Estland lørdag ettermiddag! 800 meter for kvinner, hvor vi hadde to jenter som på imponerende vis hadde kvalifisert seg, først fra 1. runde til semifinale, og deretter fra semifinale til dagens finale. Pernille Karlsen (fra SK Vidar) ble først nummer 3 og direkte kvalifisert i 1. runde på torsdag, før hun kvalifiserte seg på en god tid fredag formiddag. Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg (Ranheim IL) ble nummer 2 og direktekvalifisert på torsdag, og klarte samme plassering i semifinalen fredag.



Nå var det klart for finale!



Finale 800 meter

To sveitsiske jenter måtte på forhånd finne seg i å være favoritter blant de kvalifiserte finaleutøverne. Werro og Rosamilia hadde de klart beste tidene hittil i år, med henholdsvis 2:02,32 og 2:02,38.



Etter start la de norske seg på halen av feltet. Deligianni fra Hellas gikk svært sterkt i banen innenfor Wahlberg, og satte opp god fart ut på første langside. Jentene fra Sveits la seg "på hjul" bak. Pernille Karlsen lå her på en femteplass inne ved lista, mens Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg la seg på en 6. plass. Ut på sisterunden måtte sistnevnte slippe en luke til gruppa foran, hvor Werro kjørte godt i front og ledet. Karlsen hadde sånn passe kontakt med de fire jentene foran seg, men det begynte nok å røyne på.



Like etter start i finalen. Wahlberg nærmest, og Karlsen bak i bildet i bane 2. (Foto: Kjell Vigestad)



Jentene har løpt 80 meter av de 800 metrene som skal tilbakelegges. (Foto: Kjell Vigestad)



Ut på oppløpet var det blitt en litt for stor luke til at det var realistisk å ta igjen de andre. Werro tok helt kontroll i front nå, og løpt sikkert inn til gullmedalje på 2:03,12. Bak henne ble det et durabelig spurtoppgjør, hvor ukrainske Zhulzhyk tok det lengste strået, foran svetsiske Rosamilia, som svalestupte over målstreken. Greske Deligianni tok fjerdeplassen. Videre fulgte vår jente Pernille Karlsen. Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg løp inn til 7. plass.



I etterkant av løpet fortalte Wahlberg at tre tøffe løp på like mange dager, var litt i overkant. Hun sa at hun kjente seg noe utladet. Pernille Karlsen var godt fornøyd med sin 5. plass i et felt som hun beskrev som veldig bra.



God innsats av våre norske jenter!



Første runde på 1:00,09. Kanskje litt i overkant for våre norske håp? (Foto: Kjell Vigestad)



Passering halvveis. Én runde igjen. Karlsen noe bedre plassert enn Wahlberg her. (Foto: Kjell Vigestad)





Pernille løper sliten i mål. Kanskje ikke fullt så sliten som jenta foran seg. Har sistnevnte egentlig passert målstreken forresten? (Foto: Kjell Vigestad)



Plass Navn Nasjon Tid 1 WERRO Audrey Sveits 2:03,12 2 ZHULZHYK Svitlana Ukraina 2:04,02 PB 3 ROSAMILIA Valentina Sveits 2:04,08 4 DELIGIANNI Elli-Eutychia Hellas 2:04,11 NR 5 KARLSEN Pernille Norge 2:06,01 6 AMMANN Lea Sveits 2:07,51 7 WAHLBERG Sigrid Bjørnsdatter Norge 2:09,26 8 KNIJNENBURG Anne Nederland 2:12,51