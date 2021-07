Som mange vet, ble det et litt utfordrende løp for Sigrid Alvik i torsdagens kvalifisering. Det ble rett og slett knall og fall, og det spøkte litt for finaleplassen. Dette kan du lese mer om i vår sak fra kvalifiseringsrunden.



3000 meter hinder // Finale

Før dagens finaleløp, hadde Alvik en årsbeste på 10:20,97. Her skulle hun opp mot et sterkt felt, hvor den soleklare favoritten va Greta Varga fra Ungarn, som har løpt 9:50,63 i år.



Etter start kunne vi se at Alvik helt bevisst la seg bakerst i feltet. Tyske Gürth tok ledelsen foran Bielak fra Polen og favoritten Varga. Etter første runde var Alvik fortsatt bakerst. Den første 400-meteren gikk relativt rolig for seg, på rundt 95 sekunder. Noe som tilsvarte cirka 10:50-fart. 1/3-del ut i løpet hadde farten gått noe opp. Åtte løpere hadde dannet en gruppe i front, men Alvik var ikke å se der. Hun lå fortsatt bak på halen. Bielak og Varga styrte skuta der foran. Etter halvveis løp var historien den samme, både foran og bak i feltet. På en foreløpig nest siste plass, så det vanskelig ut for Alvik nå.



Tusenmeter nummer to gikk på 3:22 for tetgruppa. Varga begynte å kjøre litt hardere der nå, og flere løpere fikk problemer med farten hennes og opphopning av syre i muskulaturen. Med to runder igjen hadde to løpere skilt seg ut - Varga og Gürth. Sistnevnte lå her jevnt med sin personlige rekord. Med én runde igjen var det tydelig at kampen skulle stå mellom nettopp disse to. Samtidig hadde vår norske jente Alvik, virkelig begynt å røre på seg bak.



Ut på oppløpet var det ekstremt tett mellom de to jentene foran. Skulder mot skulder i samme fart, og det var vrient å se hvem som var først over målstreken. Det viste seg etter hvert å være den ungarske jenta, som med 9:59,15 løp under 10 minutter for første gang, og selvfølgelig tok gullet. Sigrid Alvik hadde på den siste runden tatt et realt byks, og løp faktisk i mål til 7. plass, på 10:27,15.



Da man så på jentenes tider i forkant av løpet, så tenkte man at et sted mellom 7. og 10. plass ville være bra for Alvik. At hun da løper inn til syvende, er svært godt! Til Kondis forteller hun selv at hun var mentalt utladet i dag. Tavla på stadion viste 32 grader, og det gir enormt krevende løpsforhold. Kort sagt kan man oppsummere med at dette løpet var en svært mye bedre prestasjon enn det klokken viste av tid.



Plass Navn Nasjon Tid 1 GÜRTH Olivia Tyskland 9:59,15 PB 2 VARGA Gréta Ungarn 9:59,17 3 ÖZDOGAN Sevval Tyrkia 10:07,84 PB 4 KORKELAAKSO Moona Finland 10:12,84 PB 5 FUNCK Ronja Tyskland 10:16,62 U18-LEAD 6 BIELAK Natalia Polen 10:24,59 7 ALVIK Sigrid Norge 10:27,15 8 SERRANO Marta Spania 10:27,27 9 KORALEWSKA Julia Polen 10:28,91 10 PATTIS Katja Italia 10:33,22 11 KALLIMOGIANNI Vasiliki Hellas 10:36,49 12 EICHENBERGER Elena Sveits 10:37,92 13 SAARI Venla Finland 10:43,51 14 SAHIN Pelinsu Tyrkia 10:46,02 15 SAURER Lenoie Sveits 11:01,70