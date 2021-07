Så var det klart for den spennende finalen på 3000 meter for jentene! På torsdag kvalifiserte Ina Halle Haugen seg, men det var bare såvidt. Hun var slett ikke fornøyd med innsatsen den dagen, da hun løp 9:37,51 og fikk en sjetteplass. I etterkant av løpet fikk vi vite at skuffelsen var stor. Hva hadde gått galt tro? Det ble i hvert fall ivrig diskutert med blant andre mor Gunhild.



Finale 3000 meter

Uansett hva historien er etter kvalifiseringen, så stod Ina Halle Haugen like fullt på startstreken lørdag kveld. Med 9:11 har hun den beste noteringen av alle jentene i feltet dette året. Faktisk hadde ingen av de andre løpt under 9:15. Rett etter start snublet Ina, men gudskjelov var det udramatisk. Puh! Hadde vært småkjedelig om løpet var over etter 20 meter.



Gjennom første sving tok Ina kontroll i tet, sammen med Caune fra Østerrike, og etter de første 1000 metrene, var hun fortsatt fint med på tredjeplass. Caune ledet fortsatt, sammen med Thøgersen fra Danmark, som har imponert så langt i mesterskapet. Første 1000 meter gikk forøvrig unna på 3:11. Ut på kilometer nummer to kjørte Caune ganske hardt. Feltet hang allikevel godt med, og Ina lå på en fjerdeplass. Med fire runder igjen kunne det se ut som om Caune hadde en miniluke på et par meter til neste jente.



Da tre runder gjenstod, lå Ina fortsatt på fjerde. Ni jenter hadde dannet en liten gruppe nå, og fortsatt så det ut som om det var et par små meter bak ledende Caune. Kilometer nummer to gikk på 3:08. Noe raskere altså.



Med to runder igjen hadde Ina falt tilbake til femteplass. Caune var fortsatt i front etter å ha ledet hele veien. Finske Mononen var også kommet opp, og løp sammen med danske Thøgersen og tyske Pulte foran Ina. Det ble tydelig jobbet litt for å holde farten til Caune nå. Ina så foreløpig sterk ut, men det gjorde hun jo et stykke ut i løpet på torsdag også.



Ved passering for siste gang, og med én runde igjen, lå Ina noe innesperret. I forsøket på å avansere (inn i svingen), ble det noe knuffing, og Ina kom litt ut av rytmen. Bortover siste langside prøvde hun seg. Men startet hun litt for sent? I inngangen til siste sving var hun oppe på 4. plass, men det begynte å se langt ut fram til jenta i front. Ut på oppløpet var det den finske jenta som hadde full kontroll i tet. Ina kom bra på slutten, og var svært nære på å kopiere sin mor Gunhild, som tok sølv i U21 i 1991 (og løp 6 sekunder saktere). Men det ble bare nesten. Sofia Thøgersen fra Danmark var 4 hundredeler foran, og dermed ble det bronse til Norge.



Det ble altså en god nordisk øvelse. Seier til Finland på 9:15,66. Danmark fikk 9:16,43 (en tid som for Thøgersen var Europabeste for U18 i år. Hun har forøvrig akkurat fylt 16 år (!)) og finfin tredjeplass og bronse til Ina Halle Haugen! En solid opptur etter torsdagen!



Plass Navn Nasjon Tid 1 MONONEN Iliona Finland 9:15,66 PB 2 THØGERSEN Sofia Danmark 9:16,43 EU18L 3 HAUGEN Ina Halle Norge 9:16,47 4 KEITH Megan Storbritannia 9:16,50 PB 5 PULTE Johanna Tyskland 9:17,10 PB 6 VORTMEIER Anneke Tyskland 9:18,06 PB 7 MERKEL Lisa Tyskland 9:20,00 PB 8 CAUNE Agate Latvia 9:21,52 PB 9 PALUYAN Anastasiya Hviterussland 9:27,58 PB 10 LUNDIN Nora Sverige 9:31,75 11 PENNEMAN Charlotte Belgia 9:34,50 12 HRYCYK Anna Polen 9:39,92 13 GRADIZZI Silvia Italia 9:41,26 14 HAZUCHOVÁ Líza Slovakia 9:43,13 15 PETROVA Yasna Bulgaria 9:51,88



Vinner av jentenes 3000 meter, finske Ilona Mononen. (Foto: Kjell Vigestad)



Fornøyd dansk sølvmedaljør. Sofia Thøgersen tok 2. plassen 4 hundredeler foran Ina Halle Haugen. (Foto: Kjell Vigestad)