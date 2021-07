For mange var nok det en overraskelse at Håvard Eidsmo fra Freidig skulle vise ryggen til de beste motbakkeløperne. Men 23. åringen fra Trøndelag er en meritert orienteringsløper med bl.a. kongepokal fra mellomdistanse i fjor.



Selv om det dukker opp orienteringsløpere både i motbakkeløp og terreng-NM, er det skjeldent de er på et så høyt nivå som Eidsmo. Derfor hadde nok unge Eidsmo "gått litt under radaren" med tanke favoritt-stempelet.



Han hadde egentlig få problemer med å holde følge med teten oppover og merket raskt at i flatere partier og lette utforbakker hadde han mye høyere maksfart. På siste flaten opp mot mål bestemte han seg for å øke farten og fikk raskt en luke. I realiteten var løpet avgjort og da han krysset mållinjen 1025 m.o.h. virket det som om han ikke hadde gått helt i "kjelleren".



Forhåndsfavoritt Thorbjørn Ludvigsen fra Varegg, som i store deler hadde løpt sammen med trønderen, kom nærmest. Klubbkammerat og baneløper, Halfdan-Emil Færø tok 3. plassen. Topp 3 herrer etter målgang.



Dagens vinner er også påmeldt Skåla Opp, men er litt usikker på om han kan delta med tanke på deltagelse i kommende orienteringsløp. For å få best mulige treningsforhold har han bosatt seg i Sverige, nærmere bestemt i Gøteborg. For norske orienteringsløpere på topp-plan er det vanlig å bosette seg steder der det er barmark og gode treningsforhold året rundt, Gøteborg er således et godt egnet sted for dette.



Om det blir flere løp i motbakkecupen i år er heller tvilsomt. Men deltagelse i VM motbakke i Chiang Mai i Thailand i november frister, spesielt med tanke på at det er "opp og ned løp" i år. Men igjen, det må passe inn i uttak for orienteringssesongen.



Det var lite å gjøre med Karoline Kyte i dag. Førde-løperen var snaue 5 minutter foran neste kvinne, Sylvia Nordskar fra OSI. Anita Iversen Lilleskare fra BFG Bergen tok 3. plassen.



Gunnarsete, siste drikkestasjon før toppen.



114 løpere kom til mål i konkurranseklassen, i tillegg var det mange som deltok i trimklassen som kunne starte mellom 07.00 - 11.00.



Arrangørklubben Ulvik med Asbjørn Børsheim som løpsleder (lengst til høyre), hadde lagt godt tilrette for deltagerne selv om koronarestriksjoner forhindret den vanlige, stilfulle premieutdelingen i samfunnshuset. Denne gang var premiesermonien flyttet til startområdet og kun topp 3 kvinner og menn fikk komme opp på premiepallen. Øvrige klassevinnere måtte denne gang hente premiene i sekretariatet etter løpet, alt dette av smittevern hensyn.





Pallen herrer

Resultater topp 10 herrer

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Håvard Eidsmo Freidig Orientering 45:48:00 2 Thorbjørn Ludvigsen Varegg Fleridrett 46:04:00 3 Halfdan-Emil Færø Varegg Fleridrett 46:44:00 4 Andreas Dahlø Wærnes Rindal IL 48:05:00 5 Tobias Alstad Frol IL 48:27:00 6 Kristian Aalerud Lommedalen 48:42:00 7 Espen Roll Karlsen Gneist 49:22:00 8 Per-Christian Grieg Varegg Fleridrett 50:17:00 9 Lorentz Erland Linde Varegg Fleridrett 51:19:00 10 Oskar Røen Varegg Fleridrett 51:50:00



P Pallen kvinner

Resultater topp 10 kvinner

Plass Fornavn Etternavn Klubb Tid 1 Karoline Kyte Førde IL - Friidrett 52:09:00 2 Sylvia Nordskar OSI / PwC BIL 56:54:00 3 Anita Iversen Lilleskare BFG Bergen Løpeklubb 57:22:00 4 Nora Markhus Stord IL 58:39:00 5 Tori Angell Odda IL 59:23:00 6 Ingvild Sangesland Vindbjart 59:31:00 7 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett 01:00:14 8 Tiril Liverud Knudsen Konnerud IL 01:00:57 9 Emma Hanstveit Mjøsdalen IL 01:01:32 10 Karen Marie Håkonsen Lillehammer IF 01:03:02

Alle resultater

Selv om det var langt flere enn 3 helige vinnere på uttrekkspremier, ble de 3 største premiene levert ut ved seierspallen. Øvrige måtte grunnet nevnte smittevern hente i sekretariatet.



Egen billedreportasje kommer senere med nesten 100 bilder fra løpet.