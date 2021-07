Siste øvelse (som Kondis dekker) på programmet i Europamesterskapet for U20 for denne gang, var en skikkelig godbit. 1500 meter finale for jenter, hvor vi hadde hele tre løpere i ilden, som fredag formiddag kvalifiserte seg til dagens finale!



Finale - 1500 meter

For en finale det ble for Norge, og ikke minst for Ingeborg Østgård. Du har vel allerede lest overskriften, slik at du vet at dette gikk veldig bra. Men, vi tar det helt fra starten av. Tre norske jenter stod klare på starten. 19 år gamle Sara Busic. 17 år gamle Ingeborg Østgård og 16 år gamle Malin Hoelsveen. Østgård har den beste tiden av de tre jentene i år, med 4:16,59.



Starten gikk, og Østgård plasserte seg best av de norske gjennom svingen. Busic la seg like bak, mens Hoelsveen fikk plass på halen av feltet. Vanadzina fra Latvia tok kontroll helt framme i teten. Disse plasseringene holdt alle gjennom hele den første runden og fram til passering. Farten var forøvrig relativt bedagelig, og gikk i 4:40-tempo. Det skjedde ikke så mye i feltet på den andre runden heller. Farten var fortsatt lav, og alle løpere hang med. Hoelsveen lå fortsatt på halen.



Da to runder gjenstod, begynte det å skje ting i feltet. For det første gikk farten noe opp. Hoelsveen forsøker å søke litt fremover, og at hun har krutt i steget kan man tydelig se. Østgård og Busic lå på dette stadiet fortsatt på 4. og 5. plass. Full kontroll. Så ble det litt knuffing midt i feltet, men det gikk greit for alle involverte løpere.



Opp til passering med én runde igjen. Hoelsveen gjorde et nytt forsøk på å avansere, samtidig som Busic skled noe bakover i feltet. Østgård holdt fortsatt sin 5. plass. Ut på siste runde og gjennom svingen, hadde plutselig fem jenter fått ei luke til resten. Meget gledelig var Østgård med på halen av den nye gruppa. Og der holdt hun seg bra, også da farten ble ytterligere skrudd opp. Busic ble liggende litt alene mellom de to gruppene, og Hoelsveen hadde klart å komme seg opp på plassen bak henne.



200 meter igjen. Østgård imponerte bak de fire andre jentene, og det så ut som om hun hadde minst ett gir til. Det hadde hun! Gjennom svingen og ut av den, seilte hun opp på siden av de fire jentene hun hadde foran seg. Nå hadde hun drømmeposisjon! Ikke bare det, hun hadde en spurt også. På oppløpet var det ingen tvil. Østgård ville mest og hadde mest krefter. Først i mål på 4:19,75, og EM-gull til Ingeborg Østgård og Norge!



Sara Busic endte på 9. plass på 4:24,17, og 16-åringen Malin Hoelsveen er Europas ellevte beste løper under 20 år, og fikk tiden 4:25,47.





Plass Navn Nasjon Tid 1 ØSTGÅRD Ingeborg Norge 4:19,75 2 MARTINEZ Marina Spania 4:20,35 3 ARNEDILLO Mireya Spania 4:21,29 4 SFARGHIU Marie-Talida Romania 4:21,44 5 MEYER Fabiane Tyskland 4:22,25 6 HAUSDORF Lisa Tyskland 4:22,44 7 URBÁN Zita Ungarn 4:22,58 8 NÄGELI Lilly Sveits 4:22,66 9 BUSIC Sara Norge 4:24,17 10 SCISLOWSKA Julia Polen 4:24,69 11 HOELSVEEN Malin Norge 4:25,47 12 VANADZINA Kamilla Latvia 4:29,84