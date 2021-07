Men under Hinderfestivalen er det også funnet plass til yngre utøvere. Rekruttene (6-9 år) løper 300 meter hinder (2 hinder/50 cm + vanngrav) og 10-13 år 800 meter hinder (6 hinder/50 cm + 2x vanngrav).



I tillegg arrangeres alle UM/NM hinderøvelser for klassene 14 år +.





Full fart over vanngraven med knall og fall i rekruttklassene.





Allerede fra 10-års klassene går det mye bedre, her er det Kiril Eikanger fra Gneist som har få problemer med hinderpasseringen.





Da det er rekrutter/ungdom med på stevnet er det derfor designet en deltagermedalje til alle de yngste samt valørene gull/sølv/bronse i ungdomsklassene.





Stevnet strømmes i sin helhet, det er far og sønn Arne Dag og Eirik Myking som står for produksjonen. De får også god hjelp av speaker Stein Fossen.



1500 m hinder MS





