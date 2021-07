Motbakkeløpet Rastegaisa ble avholdt nå i helgen. 1000 høydemetere skal forseres i løpet av de 12 kilometrene fra start til mål. Det skulle vise seg å bli litt utfordrende værmessig denne gangen. På start var det rundt 12 grader, mens det var 7 grader på toppen. Det er for så vidt ikke så galt, men med en vind på 10-15 sekundmeter i tillegg, så blir de effektive gradene ganske kalde.



Uansett. Det ble løp, og det ble til og med deltakerrekord. Løpere kom fra klubber over hele landet, og totalt med trimklassen, var 103 sprekinger i farta denne dagen.



Vinnerne i klasse K15-39 og M15-39, ble Sigrun Gjølberg og Ulrik Grevle Lolland fra Rygge IL. De var på ferie i Finnmark da de fant ut om dette løpet. De tok like gjerne seieren i hver sin klasse.





Sigrun Gjølberg og Ulrik Grevle Lolland tok seieren. (Foto: Arrangør)



Forøvrig hadde arrangørene, og ikke minst tidtakere Agnar Varsi og Ørjan Balto Hansen, store problemer med å holde seg oppreist når de kraftigste vindkastene kom. Det ble utfordrende å få skrevet ned tidene etter hvert som løperne passerte. Heldigvis var det noe pause mellom de verste kastene, og jammen kom ikke sola fram etter hvert også. Det kunne fort ha blitt kaldt for deltakerne, men alle hadde vært smarte og hadde medbrakt tilstrekkelig med klær, og godt utrustet for fjelltur og motbakkeløp i arktiske strøk.



Campen som settes opp for deltakerne før den siste stigningen, ble dessverre uten lavvuen som pleier å stå der. Dette på grunn av den sterke vinden. Men, det ble ordnet en gapahuk for nødvendig klesskift. Det ble selvfølgelig også ordnet bål for varme og kaffekok. Ikke verst det, i den solide vinden som preget dagen.



Kaffepause på campen (Foto: Arrangør)









